Blanca Romero se confiesa enamorada y en su mejor momento vital: "Cada día estoy mejor, más feliz y más loca"

MADRID, 12 Ene. (CHANCE) -

Blanca Romero se encuentra en su mejor momento. Así lo ha revelado ella misma y así se ha mostrado en la presentación de su último proyecto, 'Pura sangre', la serie que protagoniza en Telecinco junto a Amaia Salamanca y Ángela Molina, donde ha aparecido radiante, relajada y con ganas de hablar de todo: del amor, del trabajo, de su pasado más controvertido y de los sueños que tiene para su hija Lucía Rivera.

En este estreno, la actriz ha dejado claro que atraviesa una etapa de plenitud personal. Se confiesa enamorada y exultante con una frase tan espontánea como reveladora: "Ay Blanca Romero, tiene muchas Blanca Romero dentro y me sorprendo a mí misma, o sea que, pues cada día estoy mejor, más feliz y más loca". Sobre esta nueva ilusión sentimental, la intérprete la vive como una auténtica segunda oportunidad vital: "Lo debo hacer, sí, como una segunda vuelta se puede, hay segundas oportunidades", reconoce, subrayando que no tiene miedo a volver a empezar y que disfruta más intensamente de esta etapa.

También ha querido hablar de su hija, Lucía Rivera, quien en sus últimas entrevistas ha verbalizado su deseo de seguir los pasos de su madre y dedicarse a la interpretación. Ante este propósito, Blanca tiene un gran consejo para la joven y se deshace en elogios hacia ella: "Por fin está escuchando mi consejo, yo le llevo diciendo que se dedique a esto desde que empezó en la moda, porque para mí amo la moda, me encanta posar, me encanta la moda, es un arte maravilloso, pero sí es cierto que a nivel personal, el cine, las series, la interpretación, te enseña mucho a conocerte a ti, incluso para ti, para tu vida, para ti. Es un trabajo bestial que hace a las personas conocerse, conocer al otro, la empatía con el mundo. Me parecen muy importantes los valores y le aconsejé que siempre lo hiciera a Luci. Creo que es una niña que habla con una naturalidad desde pequeña y tiene una belleza que le quiere la cámara y una manera de expresarse muy, muy, muy potente y creo que lo podría hacer excelente, muy bien".

Por otro lado, ha querido compartir el sueño que le gustaría cumplir juntas en el futuro: "Me gustaría que ella a lo mejor, en un futuro, me interpretase a mí si algún día se hiciese una especie de... No, quiero, una serie no, hay... me lo dijo el otro día, no me acuerdo, cómo se dice lo que quiero yo, no es serie lo que quiero, sí dímelo porfa en inglés... Un biopic, eso es, biopic, y me encantaría que ella me interpretase a mí".

La asturiana tampoco esquiva la parte más llamativa de su pasado, que relata con humor y absoluta naturalidad. "De hecho sí estuve detenida en dos ocasiones, esposada de pies y manos cadena común, en Estados Unidos en la aduana, que son tan radicales. Luego aquí en España obviamente... Me trataron increíble y no tengo ningún antecedente penal. Estoy limpia, por ahora", cuenta, jugando con esa imagen de "casi delincuente" que contrasta con los personajes de autoridad que interpreta en ficción.

Pese a esas anécdotas, Blanca Romero insiste en que ahora se siente en un momento espléndido y con ganas de servir de inspiración. "Bueno puedo decir que estoy que lo he vuelto a hacer, que me he levantado y lo he vuelto a hacer, y creo que eso puede llegar a ser inspirador para otras personas", reflexiona, convencida de que su responsabilidad como personaje público es transmitir fuerza y esperanza a quienes consumen su trabajo. Para ella, la cultura consiste precisamente en eso: "dar luz" y "dar esperanza", algo que siente que ha vuelto a conseguir con esta nueva etapa profesional y sentimental.