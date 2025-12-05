Carlo Costanzia padre, el único de su familia en el primer cumpleaños del hijo de Alejandra Rubio

Carlo Costanzia y Terelu Campos - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Dic. (CHANCE) -

Carlo Costanzia padre ha sido el único en acudir a la casa de Alejandra Rubio y su hijo Carlo para estar al lado de su nieto en el primer cumpleaños. Después de muchas especulaciones sobre quién iría a la celebración del primer año de Carlo junior, solo el empresario se ha dejado ver por allí.

Alejandra fue clara desde 'Vamos a ver': solo le harían soplar las velas a su hijo una vez y sería el día de su cumpleaños porque son muy supersticiosos. Lejos de hacer grandes celebraciones, la joven advirtió que haría algo discreto con su 'núcleo duro'.

Sin embargo, días después conocíamos que la colaboradora de televisión y el modelo harían varias celebraciones para coincidir con Costanzia padre, Terelu Campos y Mar Flores... pero por separado, ya que los padres de Carlo se evitan desde hace años.

El motivo por el que Terelu no ha podido estar con ellos en el día de hoy se debe a sus compromisos profesionales en '¡De viernes!'. De hecho, la colaboradora de televisión ha asegurado esta misma tarde -después de la reunión con sus compañeros de programa- que "nunca digo mis planes a nadie".

Además, ha aclarado que se encuentra "muy contenta, muy feliz" en el día de hoy y que "mi hija es lo más importante de mi vida, siempre lo he dicho... y mi nieto, mi hermana y mis sobrinos".