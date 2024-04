Carlo Costanzia, solo y pensativo tras salir a la luz la relación de su ex, Jeimy, con Yulen Pereira

MADRID, 22 Abr. (CHANCE) -

Jeimy Báez, la joven que durante casi dos años mantuvo una relación sentimental con Carlo Costanzia y que no dudó en arremeter públicamente contra él cuando comenzó su historia de amor con Alejandra Rubio el pasado febrero, se ha convertido de nuevo en noticia después de que 'TardeAR' revelase el pasado viernes que estaría ilusionada tras su ruptura con el hijo de Mar Flores, y que su nuevo amor sería nada más y nada menos que Yulen Pereira, ex a su vez de Anabel Pantoja.

Además, en el programa presentado por Ana Rosa Quintana se aseguraba que la incipiente pareja habría tenido un encontronazo con Carlo, al que no le habría hecho ninguna gracia que su exnovia hubiese rehecho su vida amorosa con el esgrimista.

Una información que Yulen ha negado rotundamente, aclarando además que aunque es cierto que hace y medio conoció a Jeimy por redes sociales y quedaron varias veces, lo suyo no habría llegado a más: "Ya no somos ni amigos. Ella ha tomado su camino y yo el mío. Al final somos dos personas muy distintas y bueno, ahí quedó la cosa. Ella ha salido de una relación hace poco tiempo y no era su momento, pero a mí realmente no me hubiera gustado tener nada más con ella, igual que a ella tampoco conmigo, le deseo lo mejor" ha reconocido.

Coincidiendo con estas informaciones, Carlo ha reaparecido de lo más serio y pensativo, solo a las puertas del piso en el que vive en un barrio obrero de la capital. Acompañado tan solo por su perro, el actor se ha dejado ver cabizbajo y pendiente en todo momento de su teléfono móvil. A pesar de que Alejandra asegura siempre que le preguntamos por su relación con el hijo de Mar Flores que está "todo genial" lo cierto es que hace días que no vemos a la pareja juntos, aunque que haya constancia, no hay ni rastro de crisis en su relación, que dura ya casi tres meses.