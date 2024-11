Carmen Lomana ha hablado con Isa Pantoja tras anunciar su embarazo... ¿cómo ha sido la conversación?

MADRID, 15 Nov. (CHANCE) -

Carmen Lomana se ha dejado ver este viernes en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid y ha atendido a los medios, desvelando qué le ha parecido la buena noticia del embarazo de Isa Pantoja tras revelar en televisión el infierno que vivió durante su infancia.

Allí ha desvelado que "me invitaron a la boda, pero no pude ir", por lo que ahora se encuentra "feliz por ella" y desea que "ojalá tenga una niña".

A pesar de que sí ha hablado con ella a raíz de anunciar su embarazo, ha confesado que "no he hablado" de si se ha puesto en contacto con su madre solo "del momento tan bonito" que está viviendo.

En el Rastrillo Nuevo Futuro ha coincidido con la Reina Sofía, quien le ha dicho "'Carmen, te he visto antes', digo 'no señora, acabo de llegar, nos hemos visto ahora' y como siempre, muy cariñosa, muy entrañable"... además, también se ha reencontrado con la Infanta Margarita: "La adoro, es mi debilidad. Me ha dicho 'no me llama nunca', digo, 'pero señora, es que no me atrevo' y me ha dicho 'que sí, déjame tu teléfono".

Además, también ha hablado del papel de las influencer tras la DANA en Valencia y ha dejado claro que "yo no tildo nada, pero digo que al día siguiente del horror que pasó, no era lo más adecuado ir ahí. Lo que se necesitaba eran personas eficaces, personas que fueran con fuerza, con energía a trabajar. Y hubo hombre, que son los que han sacado ahí barro, han sacado todo y ha habido muchas mujeres que también... pero no es mi caso, ni el de muchas influencers. Hay muchas maneras de ayudar, pero ir ahí y hacerse fotos, y hacer fotos a la gente, no".