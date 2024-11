Cayetano Martínez de Irujo, rotundo sobre si sus hermanos irán a la misa por el 10º aniversario de muerte de su madre

MADRID, 15 Nov. (CHANCE) -

Amigo de Nieves Herrero desde hace años, Cayetano Martínez de Irujo no se ha querido perder la presentación del nuevo libro de la periodista, 'Luja roja', este jueves en la capital. Un evento en el que como no podía ser de otra manera, el duque de Arjona se ha acordado de su madre, la inolvidable Duquesa de Alba, de la que el próximo 20 de noviembre se cumplen diez años de su muerte.

Una década sin uno de los pilares de su vida que al jinete se le ha pasado muy rápido, y en la que no ha dudado en destacar la importancia de la figura de Doña Cayetana, una adelantada a su tiempo que, asegura, "ha sido la figura femenina más importante de España del siglo XX y XXI". "Lola Flores también, pero más en el ámbito del arte. Mi madre englobaba una generalidad como nadie" ha expresado orgulloso.

Al igual que ha hecho cada 20 de noviembre desde que en 2014 nos dejó la Duquesa, Cayetano ha organizado una misa en su honor en la Iglesia de los Gitanos en Sevilla, la ciudad que su madre tanto adoraba. En los últimos años no ha asistido ninguno de sus hermanos -Carlos, Alfonso, Jacobo, Fernando y Eugenia Martínez de Irujo- con los que, a excepción del marqués de San Vicente del Barco, Fernando, mantiene una distante relación.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se cumplen diez años del fallecimiento de doña Cayetana, una cifra muy destacada, en los últimos días se ha especulado con que dejando sus diferencias a un lado, alguno de sus hermanos podría asistir al funeral para rendir homenaje a la figura de su madre.

"Yo voy a hacer la misa que hago todos los años" ha explicado, reconociendo con sinceridad que desconoce si, además de él asistirán más miembros de la familia Alba: "No lo sé, usted verá, no me haga esa pregunta. Hágasela usted misma" ha sentenciado rotundo, dejando entrever que por el momento ninguno de sus hermanos han confirmado su presencia.