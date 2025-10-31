Edmundo Arrocet habla de Mimi tras las fotos: ¿Nueva novia o solo amistad a sus 77 años?

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

Edmundo Arrocet acaparaba de nuevo los titulares de la prensa del corazón la semana pasada al ser pillado por la revista Lecturas en las playas del Caribe con su nuevo amor, una joven de 39 años llamada Mimi a la que conoció durante unas jornadas de negocios en las islas del Caribe Turcas y Caicos.

Este viernes, el artista se ha dejado ver ante la prensa y ha asegurado que "estamos muy bien", pero no ha confirmado que sea una relación sentimental como tal: "Bueno... sí, nos estamos conociendo". Eso sí, la ha definido como "una persona muy agradable y simpática" y rechaza la idea de pasar por el altar con ella: "A los años míos... con 77... ya me dirás".

A pesar de que la conoció hace poco, la chispa saltó de forma inmediata, ya que el cómico decidió alargar su estancia en el lugar para disfrutar de unos días de vacaciones al lado de su nuevo amor, que vive allí y ejerció de anfitriona durante las dos semanas que pasaron juntos y en las que, está claro, no perdieron el tiempo.

Además, también se le ha preguntado por el clan Campos. En primer lugar, por Carmen Borrego, debido a su cumpleaños y no ha dudado en felicitarla públicamente: "Claro, feliz cumpleaños" y, sobre Terelu, el cantante ha asegurado que "no tengo ni idea" de su obra de teatro, pero que "la iré a ver".