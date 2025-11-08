¿Cómo estaba Anabel Pantoja mientras su primo Kiko hablaba en televisión de su familia? Belén Esteban lo desvela

MADRID, 8 Nov. (CHANCE) -

Mientras se emitía la entrevista grabada de Kiko Rivera en '¡De viernes!', Anabel Pantoja disfrutaba de una noche inolvidable en Los 40 Music Awards Santander 2025 y lo hacía rodeada de amigos e incluso llegando a hablar con Rosalía.

Sonriente y sin pensar en lo que pasaría horas más tarde en televisión, la sobrinísima se dejaba ver en la alfombra roja de los Los 40 y allí evitaba hablar de la polémica que hay de nuevo en su familia por la entrevista que iba a conceder su primo en televisión... pero, ¿y después?

Anabel estuvo con multitud de amigos y también de artistas reconocidos, pero sobre todo con Belén Esteban, con la que goza de una muy buena relación y esta nos ha desvelado cómo encontró a la influencer por la noche.

La Patrona ha regresado de Valencia junto a su marido Miguel Marcos y en la estación de AVE ha confesado que "sinceramente, ¿tú te crees que yo le iba a preguntar ayer y ella me iba a decir? Ella estaba feliz, muy contenta", ha asegurado.

De esta manera, parece que la sobrinísima quiso disfrutar al máximo de una noche de música y evitar pensar en lo que estaba ocurriendo en televisión en ese momento cuando su primo Kiko ponía -de nuevo- a los pies de los caballos a su madre y explicaba los motivos de su separación con Irene.