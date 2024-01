Eugenia Osborne se entera por la prensa de que Bertín es papá de nuevo

MADRID, 2 Ene. (CHANCE) -

Tras la reciente noticia de que Gabriela Guillén y Bertín Osborne se han convertido en papás juntos por primera vez, las reeacciones de los familiares más cercanos no se han hecho esperar. En esta ocasión ha sido Eugenia Osborne la que ha aprovechado la presencia de las cámaras para felicitar a la recién estrenada mamá.

"Pues espero que haya salido todo muy bien y le doy la enhorabuena" comentaba Eugenia ante las cámaras luciendo la mejor de las sonrisas por la buena nueva. En cuanto a si querrá conocer a su nuevo hermano si se confirma la paternidad de Bertín Osborne, comentó: "Cuando llegue ese momento ya veremos".

Siempre muy discreta con la vida privada de su padre, Eugenia aseguraba que no sabía si su padre se había enterado de la noticia por la prensa o había sido la propia Gabriela la que ha dado la noticia. "No lo sé, yo me acabo de enterar ahora mismo" reconocía Eugenia confirmando que ella no sabía que ya había un miembro más en la familia. Sin querer entrar en más polémicas familiares, la hija de Bertín le desea lo mejor a la recién estrenada mamá y al bebé: "Yo que todo esté muy bien, gracias".