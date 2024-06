Fabiola Martínez a Bertín Osborne: "En mí no va a encontrar a la tercera en discordia"

MADRID, 17 Jun. (CHANCE) -

Una vez más Fabiola Martínez se ha visto salpicada por las actuaciones de Bertín Osborne. En esta ocasión la venezolana organizó un mercadillo solidario de lo más especial de la mano de la Fundación Bertín Osborne y aseguraba que la presencia del cantante no estaba prevista: "No estaba previsto, era un mercadillo... todo esto se está planificando desde hace tiempo y era un acto pequeño para recaudar".

Luciendo la mejor de sus sonrisas y orgullosa de que ahora su hijo Kike vaya a tomar parte activamente de la Fundación, Fabiola confirmaba que esta ha sido una decisión consensuada con Bertín: "Papá y mamá decidimos que tuviese un papel activo, en eso estamos, empezando a darle forma para ver de qué manera él puede empezar a participar en algunas cosas". Además deja claro que hay cosas que están por encima de la relación que pueda llegar a tener con el padre de sus hijos: "Esto porque tiene que ver con los niños pero para nosotros la Fundación es un proyecto muy serio que intentamos llevarlo de la manera más profesional posible, de hecho es que no es una decisión que toma Bertín o yo".

Tras hacerse pública la noticia de que Bertín Osborne ha reconocido al hijo de Gabriela Guillén como suyo, Fabiola confirma que ella ya era conocedora de esa información: "Yo no participo en esas decisiones, él me lo ha comunicado por lo que respecta a los niños, poco más". Después de las bonitas palabras que Bertín le dedicaba a Fabiola hace tan solo unos días sobre el escenario, ella dejaba claro: "Me las tomo con naturalidad, hablamos como amigos, yo claro que le tengo cariño, respeto sus decisiones, en mí no va a encontrar como has dicho tú la tercera en discordia, no".

En una nueva etapa de su vida en la que ha decidido centrarse en ella misma, Fabiola aseguraba que no se cierra al amor aunque no es algo que esté buscando en estos momentos: "Yo no me cierro al amor nunca. Yo estoy muy ocupada, tengo muchas cosas en mi cabeza ahora mismo". A pesar de todo, Fabiola reconocía que es una mujer exigente: "Claro que sí. A mí no me vale cualquier cosa".