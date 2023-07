Íñigo Onieva firma la paz con la prensa: "Me gusta andar con vosotros"

MADRID, 2 Jul. (CHANCE) -

Este sábado Íñigo Onieva perdía los nervios ante los medios de comunicación porque estaba saturado de todas las polémicas que han salido esta semana sobre él y su prometida. La última, supuestamente se había producido el robo de las joyas de novia de Tamara Falcó, algo que la misma marca y él mismo negaron rotundamente.

Hoy, Íñigo nos ha asegurado que no tiene "ni idea" de quienes son los perjudicados del robo de la joyas, pero Tamara no y "lo siento por ellos". Dejando claro que le apena la faena que le han hecho a los afectados, a los cuales no conoce, ya que también se le ha tachado de poco empático con ellos.

Además, sobre el posible aquelarre que las amigas de Tamara le habrían hecho, nos ha contestado: "Decís lo de las amigas de Tamara muy a la ligera, quiénes son esas personas" y luego nos ha asegurado que no es verdad porque "si hacen eso no son amigas de Tamara".

El empresario ha confirmado que tiene muchas ganas de pasar por el altar: "Estamos todos con muchas ganas" y ha dejado claro que no va a hacer caso a las informaciones falsas: "amigas, dicen son conjeturas dañinas que son continuas y no les vamos a dar ni pie ni importancia".

Íñigo ha mostrado su cara más simpática con la prensa asegurando que está encantado con ellos: "Me gusta andar con vosotros por la calle, todo bien, de domingo, me encanta que me acompañéis y me deis regalos".

Cargando el vídeo....