Isa P, implacable con Isabel Pantoja tras su mensaje a sus nietos en pleno concierto: "¡Ay qué pereza!"

MADRID, 11 Jun. (CHANCE) -

Días después de que Anabel Pantoja anunciase que está embarazada, y de que Isa Pantoja reconociese que le dolería que su madre ejerciese de tía abuela cuando no lo hace como abuela de sus cuatro nietos -su hijo Alberto, y los tres de Kiko Rivera: Fran, Ana y Carlota- Isabel Pantoja reaparecía el pasado sábado en Almería y no dudaba en enviar un emotivo mensaje a los niños en pleno concierto a pesar de que no mantiene ningún tipo de relación con ellos.

Después de varias actuaciones sin hacer ningún tipo de guiño a su familia, la tonadillera dedicaba a sus nietos el tema que Juan Gabriel compuso para ella, 'Hasta que se apague el sol': "Esta canción va dedicada a mis cuatro, no hace falta que diga nada más, a mis cuatro. ¡Qué lástima!" exclamaba muy emocionada ante un público entregado que estalló en aplausos ante el inesperado gesto de Isabel a los pequeños.

Un emotivo y significativo mensaje sobre el que Isa Pantoja prefiere no decir absolutamente nada, aunque su reacción ante las cámaras de Europa Press cuando le hemos preguntado por este tema y por un posible acercamiento a su madre no ha podido ser más rotunda: "¡Ay, qué pereza! No, no, de verdad" ha sentenciado, sin aclarar si le sorprendió que su madre se acordase de sus nietos y si se emocionó al verlo.

Lejos de pensar en la cantante en estos momentos, Isa está centrada en el problema de salud que la tiene "desesperada" y por el que ha preocupado y mucho a sus seguidores en las últimas horas. Sin poder contener las lágrimas, la hermana de Kiko Rivera revelaba en redes sociales que sus problemas de asma no han mejorado y, a pesar de llevar varios días con medicación y con mascarilla, sigue quedándose sin aire a menudo y con una terrible sensación de asfixia que la llevó directamente a urgencias este lunes.

"Lo estoy pasando fatal. Estoy llorando de la desesperación porque veo que no mejoro, veo que me asfixio, que me quedo sin aire, me da miedo de verdad pasar esas crisis asmáticas que son lo peor del mundo, no sé qué hacer, estoy desesperada" se sinceraba en Instagram completamente rota.

Por suerte, ha mejorado tras su visita al hospital, como nos ha contado son una sonrisa con la que intenta poner al mal tiempo buena cara. "Estoy mejor, mejor. Fui a urgencias y luego fui al alergólogo porque me dieron cita justo ese día y me fui hasta Jerez para verla y bien. Ya me miró, me hizo las pruebas y todo y bien. Ya estoy más tranquila y me ha dado las cosas. Gracias" ha explicado, tranquilizando a sus seguidores horas después de tocar fondo. ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!