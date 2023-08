Isabel Pantoja 'reaparece' en su 67 cumpleaños con un mensaje muy especial

MADRID, 3 Ago. (CHANCE) -

Isabel Pantoja ha cumplido este miércoles 67 años y, lejos de las multitudinarias fiestas que organizaba antaño para soplar las velas rodeada de toda su familia, de sus amigos y de sus fans más fieles, ha celebrado su cumpleaños en la más estricta intimidad.

Acompañada por su hermano Agustín, la tonadillera no ha recibido ninguna visita en un día tan especial, aunque sí numerosas felicitaciones a través de sus redes sociales, como las de su hija Isa Pantoja y su sobrina Anabel Pantoja, que sin embargo en esta ocasión no se han acercado a la finca para vivir al lado de la artista una fecha que siempre le ha gustado festejar por todo lo alto. Quien no ha hecho ningún tipo de mención a su madre este 2 de agosto ha sido Kiko Rivera, dejando entrever que su relación continúa siendo distante a pesar de que Isabel fue la primera que acudió al hospital el pasado mes de julio cuando el Dj tuvo que ser sometido a un cateterismo.

A pesar de que algunos de sus incondicionales sí se han desplazado a Cantora con regalos para intentar felicitar personalmente a la folclórica en su cumpleaños, la viuda de Paquirri ha evitado contestar al teléfono y abrir la verja de su casa, dejando a sus seguidores con las ganas de cantarle el 'cumpleaños feliz' un año más.

Sin embargo, emocionada por el cariño recibido en un día tan importante, Pantoja ha 'reaparecido' compartiendo varios mensajes en su cuenta de Instagram. En primer lugar un post con fotografías inéditas de cuando era solo una niña y ya apuntaba maneras de artista, y a última hora del día una historia agradeciendo las muchas felicitaciones que ha recibido de sus fans: “Gracias infinitas uno por uno. A todos los que me felicitaron desde cada rincón de este mundo, mucha salud para todos”.

Un mensaje en el que la cantante ha recordado a sus incondicionales que "nos vemos en nada para vivir esta gira, maravillosa. Os quiero”, aprovechando su cumpleaños para promocionar su regreso a los escenarios con una gira muy especial -de momento ha anunciado conciertos en Madrid, Sevilla, Barcelona y Gran Canaria- para conmemorar sus bodas de oro en el mundo de la música.