Las entrañables felicitaciones a Isabel Pantoja entre las que falta la de Kiko Rivera

MADRID, 2 Ago. (CHANCE) -

Tras muchas idas y venidas, parece que la cantante y sus hijos habrían apartado las tensiones de los últimos meses. Hace apenas unas semanas se conocía la visita de Isabel Pantoja a Kiko Rivera cuando el DJ iba a ser intervenido quirúrgicamente. Hoy, cuando la tonadillera cumple sesenta y siete años, era de esperar que sus familiares más cercanos le felicitaran en redes sociales.

La primera en hacerlo era Anabel Pantoja. La sobrina de la cantante compartía un vídeo de las dos caminando por Nueva York cogidas de la mano. Admirando su alrededor, descubriendo la ciudad juntas, se creaba un recuerdo de lo más tierno. Acompañando al vídeo, la colaboradora de televisión aprovechaba para recordarle lo mucho que desea repetir la experiencia con ella y firmaba el post con un "Te quiere mucho, tu gordita".

Quien se hacía esperar hasta final del día era Isa Pi, quien subía una fotografía de ella y su madre de cuando era pequeña. Sobre la imagen, un pequeño texto que decía: "No quiero dejar pasar el día sin felicitarte por aquí también. Muchas Felicidades, vamos a por otro añito más". Con estas pocas palabras, la hija de la tonadillera estaría dejando claro que ya ha hablado con su madre para felicitarla de una manera más personal y fuera de las redes sociales.

Sorprendía que, a pesar del acercamiento entre madre e hijo, Kiko Rivera no dedicara ninguna publicación a la cumpleañera. A lo largo del día, compartió varias imágenes de sus próximos lanzamientos y un mensaje en el que se podía leer: "es propio de aquellos con mentes estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza". Sin saber a quién va dirigido, queda claro que el DJ ha tenido tiempo de subir contenido a redes sociales pero ha preferido no subir nada en relación con su madre.