Isabel Preysler revela, sorprendida, si presiona a Tamara Falcó para que se quede embarazada

MADRID, 13 Sep. (CHANCE) -

Pedro del Hierro ha celebrado este jueves sus 'bodas de oro' en el mundo de la moda con un desfile único en el Instituto del Patrimonio Histórico Español. Con motivo de la 80 edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, el icónico diseñador ha presentado su nueva colección, 'Leyenda del Tiempo', con el apoyo de incontables celebrities, como Victoria Federica, Eugenia Silva, Vanesa Lorenzo, Marc Vanderloo, Tana Rivera, Andrés Velencoso, Judit Mascó, Juana Acosta, Marisa Paredes o María Pombo entre otros.

Pero si hay alguien que ha acaparado todos los flashes a su llegada al desfile -en esta ocasión sin la compañía de Tamara Falcó, que tiene su propia colección cápsula con la firma de moda pero que no pudo asistir al encontrarse en 'El Hormiguero'- esa ha sido Isabel Preysler. Deslumbrante con un conjunto de camisa blanca y falda midi de lentejuelas en tonos dorados, la 'reina de corazones' no solo ha derrochado elegancia, sino también simpatía.

Y es que más cercana que nunca, ha confesado que no tiene ningún tipo de relación con Mario Vargas Llosa -con el que rompió en diciembre de 2022- y ha explicado por qué no se plantea rehacer su vida amorosa. Pero no solo eso, ya que además de pronunciarse sobre el delicado momento que está viviendo su íntima amiga Cari Lapique tras el fallecimiento de su marido Carlos Goyanes y de su hija Caritina Goyanes con apenas 20 días de diferencia, se ha sincerado sobre cómo se lleva con Íñigo Onieva y qué hay de cierto en que presiona a Tamara para convertirse de nuevo en abuela.

- CHANCE: Muy buenas, Isabel. ¿Qué tal?

- ISABEL: Pues, con ilusión, porque yo soy de las que empiezo el año con septiembre. Qué bien.

- CH: ¿Cómo ha ido el verano?

- ISABEL: Bien, bien. Familiar y tranquilo. He descansado, sí. He estado en Miami con mis hijos, que están muy bien, muy bien. Ha habido un poquito de todo, pero familiar.

- CH: ¿Y Tamara, que está aquí más cerquita, qué tal está? Estuvimos con ella y nos comentó que tienes muchas ganas de ser abuela. ¿Lo vives tú también así?

- ISABEL: Sí, también, también, también. Pero no ser muy pesados, no presionarla. Yo no la presiono. Yo quiero ser abuela, cuantos más nietos tenga, mejor, pero no la presiono. ¿Ha dicho que la presiono?

- CH: Tamara ha dicho que si tuviese una hija, la llamaría Isabel. ¿Qué le parece ese nombre?

- ISABEL: Qué ilusión, qué ilusión. Me encanta, me encanta. Y si es niño, Íñigo me encanta.

- CH: ¿Te cae mejor Íñigo ya, Isabel? ¿Cómo te llevas con él?

- ISABEL: Me llevo muy bien con Íñigo. Y cada vez mejor. Como se quieren tanto, pues, yo estoy encantada. Lo que más le gusta de él es que la saca de su zona de confort. Es verdad, es verdad, le saca totalmente de su zona de confort. Si no, Tamara estaría... tumbada en un sofá. Aunque trabaja mucho, ¿eh? Pero fuera del trabajo estaría tumbada. Es mucho más casera.

- CH: ¿La echas de menos en casa, Isabel?

- ISABEL: Sí, sí, sí, porque es mucha compañía. Es la alegría de la casa. Y entonces, claro que se le echa de menos. Pero viene muchísimo, eh. Viene mucho. Pasa por casa. Hace su clase de gimnasia todos los días en casa. Todas las mañanas, lo que pasa es que la dan muy temprano y a veces estoy durmiendo.

- CH: ¿Y tú vas a su casa? ¿A ordenar como suegra?

- ISABEL: ¿Tú qué crees que soy? ¿Una suegra pesada?

- CH: Nos dijo Tamara que en este año de matrimonio no han perdido la pasión. Vimos ese beso apasionado que subió en redes sociales. ¿Cuándo ves esas imágenes qué piensas, Isabel?

- ISABEL: Que son muy Felices. Y eso me encanta. Me encanta ver a mi hija locamente enamorada y feliz.

- CH: Isabel, me gustaría preguntar. Este verano en tu grupo de amigas ha habido un golpe. Me gustaría saber cómo está Cari y cómo la encuentras después de todo lo que ha pasado.

- ISABEL: Bueno, Cari ha pasado lo peor que se puede pasar en la vida, ¿no? No hay nada peor, no hay nada más doloroso. Bueno, no hay nada peor. Y la pobre lo está intentando llevar lo mejor posible. Pero ahí va.

- CH: ¿Qué recuerdos tienes de Caritina?

- ISABEL: Pues una chica siempre con sonrisa, llena de vida. Llena de vida, lista, inteligente y trabajadora, muy trabajadora, igual que su madre, muy, muy trabajadora, madraza, muy madraza, y no sé. Una niña diez. Una niña diez, de verdad.

- CH: Me imagino que en estos momentos no la sueltas de la mano, ¿verdad? A Cari.

- ISABEL: A Cari me gustaría no soltarla de la mano. Lo que pasa es que ella también necesita estar con sus niños, sus nietos. Su hermana, y su sobrina, y Carla, ¿sabes? Porque el golpe de Caritina ha sido uno de los golpes más duros y más... y de un dolor muy, muy, muy profundo.

- CH: Isabel, te queremos preguntar, ¿te vas a reencontrar esta noche con Carmen Lomana? ¿Qué hay de cierto en la amistad, o no en la amistad? Se dice que le has vetado.

- ISABEL: ¿Yo? ¿Cómo la voy a vetar? Yo no he vetado nunca a nadie en mi vida, ¿eh? No, ¿cómo le voy a vetar? Yo no soy nadie para vetar a nadie de... de un desfile... No hay mala relación para nada. Nada, no hay mala, no, no hay... No hay relación. La saludaría sin ningún problema.

- CH: Carmen ha cuestionado el vestido de Tamara de ayer, la ha criticado, dice que no le gustaba, que no le quedaba bien.

- ISABEL: Ah, bueno, no, pero eso tampoco es criticar, si a ella no le gustaba el vestido, pues no... Yo creo que estáis buscando...

- CH: Carmen ha dicho que ella es mucho más estilosa que tú

- ISABEL: Sí, si ella le parece, me parece muy bien. Estoy totalmente de acuerdo.

- CH: Isabel, llevas una temporada soltera ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa en tu vida?

- ISABEL: Encantada. Encantada, estoy feliz. Es la primera vez que he estado... Desde los 18 años casi, 19 años, y estoy encantada. Es maravilloso, es necesario estar sola.

- CH: ¿Tienes ganas de enamorarte o te cierras por completo?

- ISABEL: No, no me cierro. Lo que pasa es que ganas... Estoy muy bien como soy, ¿no?

- CH: ¿Y qué tendría que tener un hombre para enamorarla?

- ISABEL: No, no lo sé. No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? A estas alturas de la vida no tiene que tener nada

- CH: Hoy está aquí también Victoria Federica. ¿Eres seguidora suya?

- ISABEL: Es que yo no sigo Instagram, pero me cae muy bien. Soy muy amiga de sus padres

- CH: Hemos visto unas últimas fotos, que no hemos preocupado mucho del estado de salud de Mario Vargas Llosa. No sé si tienes comunicación, porque las últimas fotos eran preocupantes.

- ISABEL: No, no tengo, no tengo. No tengo comunicación. No te puedo decir

- CH: ¿Te interesas por su estado de salud? Eso sí, ¿hablas con algún hijo o con algún familiar?

- ISABEL: No, no hablo con nadie.

- CH: Isabel, ¿ves a todos tus hijos felices, enamorados?

- ISABEL: Les veo a todos, contentos y bien. Julio, Ana está muy feliz, Tamara está feliz, Enrique está feliz. Están todos felices, el que menos preocupación tiene es Julio porque no tiene hijos, y cuando no tienes hijos pues no tienes preocupaciones, tienes menos preocupaciones.

Tras asegurar que "tampoco había que pasarse" y que no brindaría con Carmen Lomana durante el evento, Isabel abandonaba el lugar tras el desfile y pedía a la prensa que no le preguntemos más por su supuesta rivalidad con la socialité: "Ay, qué pesados sois con lo mismo" ha exclamado incómoda antes de reír encantada cuando le hemos comentado que la habíamos visto bailando durante la presentación.