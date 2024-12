Jessica Bueno desvela si ha habido reacción por parte de Jota Peleteiro a su durísima entrevista

MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -

Un año después de su separación de Jota Peleteiro, Jessica Bueno daba un paso al frente y se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' a principios de diciembre para revelar la desgarradora realidad del fin de su matrimonio con el exfutbolista, y lo mal que lo ha pasado por la actitud que el padre de dos de sus tres hijos al desentenderse por completo de los menores cuando decidió abandonar Bilbao y mudarse a su Sevilla natal con sus pequeños al no poder mantener el alto nivel de vida que tenía durante su relación.

Y es que el exjugador, que reside en Emiratos Árabes y ha tenido un bebé recientemente con su nueva pareja, la modelo Ajla Etemovic, no se hace cargo de los gastos de sus niños argumentando que no tiene dinero a pesar de la lujosa vida de la que presume en redes sociales, y de los múltiples negocios que posee.

Aunque no está siendo un momento fácil para Jessica, cuenta con el apoyo incondicional de Luitingo, a quien conoció en 'GH Vip' a finales de 2023 y con el que este 21 de diciembre celebraba un año de amor. Una fecha muy especial en la que el artista andaluz ha dedicado una preciosa declaración de amor a su novia en redes sociales: "Nunca me habían mirado así de bonito, nunca me dieron la mano con tantas ganas, nunca me respetaron como lo haces tú, y como ese nunca está presente en todo, tampoco nunca pienso separarme de tu vera. Nos conocimos de una manera atípica, especial, y sobre todo pública. Con el paso del tiempo mucha gente confío en nosotros, pero otra mucha decía barbaridades. A pesar de las adversidades, hemos gestionado todo como buenamente hemos podido, he ahí el vínculo tan bonito y fuerte que hemos creado".

"Me fui a más de 1000 km sin pensarlo, y tú me abriste las puertas de tu corazón de la misma manera, también sin pensarlo. Me encontré con una familia maravillosa, llena de dulzura y cariño. Unos niños (que amo, adoro, cuido, y quiero), bonitos por dentro y por fuera, llenos de pasión, alegría y nobleza. Una ciudad (Bilbao) que me arropó como jamás hubiese imaginado, y una mujer que no se cansaba ni se cansa de luchar, ni de querer lo mejor para su casa y su familia. Encontré un corazón herido, sonrisas que a veces se mojaban de lágrimas, y unos besos con una fuerza y una sinceridad demoledora" ha confesado el cantante, gritando a los cuatro vientos lo enamoradísimo que está de Jessica.

Coincidiendo con su primer aniversario de noviazgo, ha salido a la luz que la residencia conyugal de la sevillana y Peleteiro en Vizcaya, propiedad del exfutboslista y a la venta desde hace varios meses, continúa sin venderse. Valorada en 2,8 millones de euros, es una impresionante casa de 2.500 metros, con 5 habitaciones, 4 baños, piscina, un inmenso jardín y hasta una cuadra de caballos, de la que el gallego no consigue desprenderse.

Una información a la que ha reaccionado Jessica con un resoplido y mucha diplomacia: "Eh... Pufff, pues nada, que se venda ¿no?" ha apuntado, afirmando que más de lo que dijo en su entrevista en Telecinco "poco se puede decir". "Creo que a buen entendedor pocas palabras bastan" ha sentenciado, dejando entrever que confía en que Jota se responsabilice de los gastos de sus hijos si se deshace de su mansión en Bilbao.

Y es que como ha desvelado, no ha habido paso al frente por parte del exfutbolista tras hacer público que no se está haciendo cargo de la manutención de sus pequeños. "Todo sigue igual" ha confesado, dolida porque con un patrimonio estimado de 700 millones de euros no le ayuda en abosuto con sus hijos. "Que ya cada uno saque sus conclusiones" ha zanjado, desvelando que a raíz de su cuestionado comportamiento con los menores no ha dado su "permiso" para q Jota Jr. y Alejandro viajen a Arabia Saudí con él estas Navidades.