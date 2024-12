Joaquín Sánchez sabe cómo se encuentra Bertín Osborne tras vivir su año más duro

MADRID, 24 Dic. (CHANCE) -

Bertín Osborne ha vivido un año de lo más convulso al ver su nombre todas las semanas en la prensa escrita -y también en las tertulias de televisión- por la polémica con el hijo de Gabriela Guillén y con esta tras no querer reconocer su paternidad en un primer momento y terminar haciéndolo a golpe de un comunicado.

Además, el presentador de televisión se ha enfrentado recientemente a uno de los golpes más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre. Sin embargo, poco sabemos de él... ¿cómo se encuentra el artista?

Después de aparecer en redes sociales y asegurar que va a tratar de tener un perfil en estas plataformas más activo, el jugador Joaquín Sánchez ha hablado con la prensa y al ser preguntado por su amigo, ha desvelado en qué punto se encuentra.

"Hablé con él hace tiempo, así que imagino que estará bien. Además, mi mujer, como trabaja con él, pues bueno, lo ve muy bien y bueno, contento de que por lo menos siga disfrutando", explicaba el deportista.

Además, también se le preguntaba sobre la relación con Gabriela y el hijo que tienen en común, el exfutbolista bético se mostraba tajante asegurando que "no lo sé, hijo, yo ahí no me meto porque no sé nada".