José María Almoguera advierte a su familia: "Si están seguras de lo que han dicho no tienen porqué tener miedo"

MADRID, 29 Sep. (CHANCE) -

Expectantes por la entrevista que José María Almoguera dará en televisión el próximo viernes para responder públicamente a lo que su madre dijo hace una semana en '¡De viernes!' y a las declaraciones de Paola Olmedo, el joven ha reaparecido ante las cámaras este domingo en un evento de motos.

Con más presencia ante los medios, José María nos confesaba que su exposición mediática se debe a que "cada vez me siento más cómodo delante de las cámaras, al principio genera un poco de vértigo, pero llega un momento que estás a gusto y bien".

Sin querer desvelar en qué punto están las relaciones con su familia, el joven esquivaba las preguntas cebando su próxima intervención en televisión: "El viernes lo veréis todo, se va a ver la verdad, no hay más, hay muchas cosas que no son ciertas y se van a ver las cosas como son".

En cuanto a si se ha distanciado con Alejandra Rubio tras haberle llamado inmaduro, José María nos aseguraba que "a mí me gustaría no tener mala relación con nadie, entonces, cada uno que opina lo que quiera, que son libres de hacerlo" y aclaraba en tono irónico que "me cae bien todo el mundo".

Además, el joven no entiende porqué tienen que tener miedo su madre y su tía de lo que pueda hablar públicamente de ellas: "¿Por qué tienen que tener miedo? si están seguras de lo que han comentado ellas no tienen porqué tener miedo de nada, voy con la verdad por delante, tengo pruebas".

El hijo de Carmen Borrego desmentía que no haya visitado a su abuela cuando estaba enferma: "Lo contaré y lo desarrollaré el viernes porque no son las cosas como se plantean, se han sacado un poco de contexto".

Por último, dejaba claro que él no piensa que Paola Olmedo sea la mala de la historia porque "no hay ni malos ni buenos, cada uno hace las cosas como cree que las tiene que hacer, yo cuando hago las cosas no las hago para hacer el mal a nadie, me considero bueno, es su posición y su forma de pensar, no la mía".