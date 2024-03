Juan Peña celebra su cumpleaños rodeado de sus grandes amigos

MADRID, 20 Mar. (CHANCE) -

El pasado 15 de marzo era el cumpleaños de Juan Peña pero, por motivos de agenda, le pilló en América haciendo un bolo. Es por ello por lo que tenía pendiente organizar una fiesta por todo lo alto rodeado de todos sus amigos. El lugar escogido era JIMMY'S, el restaurante de Tito Pajares y la fecha, una muy especial: el Día del Padre. A pesar de ser una fecha para pasar en familia, sus seres queridos hicieron un hueco en su agenda para pasar con él una velada inigualable.

El cumpleañero llegaba acompañado de Sonia González, dispuesto a pasar una gran noche. Dedicaba unos minutos a hablar con la prensa y agradecerles su presencia en un día tan importante para él. Desvelaba que su mayor regalo es su familia, a quien dedicaba unas bonitas palabras: "Mi hijo y la familia, la familia que he creado. Nuestro hijo que es una bendición de niño, 8 años, precioso, bueno, educado y solamente le pido a Dios salud". También aprovechaba para recordar la gran relación que tiene con Terelu Campos, quien no faltaba a la fiesta: "Bueno, yo pongo siempre el alma en todas las cosas y esta noche también la pondré. Y lo más importante es sentirme querido por mis amigos, sentirme siempre querido por vosotros y dando gracias a Dios continuamente".

Otro gran amigo de la familia, Fonsi Nieto, acudía a la cita aunque lo hacía de manera breve para poder disfrutar de la festividad con sus hijos: "yo, la verdad, es que vengo a darle un beso y estoy ratito que me voy a cenar con los niños, o sea, le doy un beso y me voy corriendo". Pero eso no le impedía dedicarle unas bonitas palabras a su amigo, además de dejar claro que está viviendo un momento muy especial de su vida junto a Maider Barther: "No me quejo".

Entre los asistentes a la fiesta, destacaban: Vania Millán, Pepe Barroso, Mónica Hoyos, Sangra García-Sanjuán, Israel Bayón y Cristina Sainz, Juan José Hidalgo, Cristina Yanes, Fiona Ferrer, David de María, Carmen Lomana, Miriam Yébenes, Arantxa de Benito, Paz Padilla y José Luis López 'El Turronero'. Sin duda alguna, el artista ha sabido rodearse de personas que se preocupan por él y con las que ha podido celebrar su cumpleaños de una manera muy especial.

