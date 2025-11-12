Lorena García, sobre la boda Susanna Griso: "Está feliz y muy contenta"

MADRID, 12 Nov. (CHANCE) -

La Denominación de Origen (DO) La Mancha ha celebrado su tradicional encuentro anual con la solidaridad con los Premios Solidarios DO La Mancha 2025 en el emblemático auditorio del Museo Reina Sofía de Madrid. Allí se ha dejado ver la periodista de Antena Tres, Lorena García, encargada de dirigir la velada.

La comunicadora ha sido preguntada por el momento tan especial que está viviendo Susanna Griso tras confirmar públicamente su compromiso matrimonial con Luis Enríquez y ha confesado que "está feliz y si ella está feliz estamos todos los que la queremos felices".

Aunque todavía no ha repartido las invitaciones, Lorena está segura de que "estoy invitada, no sé quién más, y además iré" aunque todavía "queda mucho, pero iremos todos felices y a disfrutar del día, que va a ser un día muy emotivo".

Finalmente, Lorena ha recalcado que a la presentadora de televisión "se la ve muy feliz, está muy feliz, doy fe, está muy contenta" y "eso es lo importante". De esta manera, la periodista espera que "lo disfrute y vamos a acompañarla estos meses que quedan".