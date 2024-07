Lorena Gómez disipa los rumores de crisis entre Pilar Rubio y Sergio Ramos

MADRID, 3 Jul. (CHANCE) -

Hace apenas unos días hablábamos con la cantante y nos confirmaba que la tensión entre ella y Risto Mejide se había disipado después de haber tenido desencuentros en el pasado. Hoy, con motivo de la fiesta Rainbow organizada por Dulceida, Lorena Gómez acudía junto a otros compañeros para mostrar su apoyo al colectivo y defender la libertad en el amor.

Hablando de lo mucho que lucha por el amor, le preguntábamos por la relación entre Sergio Ramos y Pilar Rubio, tan cuestionada en los últimos meses. Disipando los rumores de crisis entre ellos, aseguraba que "todo bien, todo bien. Ya siempre lo mismo, siempre lo mismo, todo bien, todo fenomenal, todo estupendo. Libertad, amor, todo bien". Al preguntarle cómo llevará la pareja el cambio de destino del futbolista, respondía que no es nada nuevo y que siempre han sabido llevarlo bien. También desmentía la supuesta mala relación que tiene con su cuñada diciendo "ya sabéis que eso no existe. Además, yo hace muchísimo tiempo que conocí a Pilar antes de todo esto y es maravillosa. Ya está, no hay nada más".

Lorena Gómez dedicaba unas bonitas palabras a su pareja, René Ramos, de quien sigue locamente enamorada: "yo creo que tiene un corazón increíble que pocos conocen, yo creo, porque al final es una persona que se deja muy poco entrever, ¿sabes? Que es como muy callado y tal, pero tiene un corazón increíble". Se deshacía en halagos al presumir de pareja y padre de su hijo: "Padre maravilloso, hijo maravilloso, siempre está como muy seriote y da un poquito de intimidad un poco, pero no es nada malo".

Aunque está disfrutando al máximo de su pequeño, confesaba que todavía no entra en sus planes ampliar la familia. Como una madre orgullosa, presumía de cómo su hijo ha desarrollado talento para cantar: "escucha una canción y hace la misma nota, o sea, ni por arriba ni por abajo. Es impresionante, de verdad, yo ahí me quedé bastante alucinada". Está fascinada con cómo va aprendiendo cada día más habilidades, sorprendiéndola con sus primeras escrituras.