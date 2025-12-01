Lydia Lozano, emocionada, se rinde ante la fortaleza de su marido Charly en su momento más delicado

Lydia Lozano se rinde ante la fortaleza de Charly en su momento más delicado - EUROPA PRESS

MADRID, 1 Dic. (CHANCE) -

Lydia Lozano está afrontando uno de los años más difíciles de su vida personal. Desde hace semanas, la periodista permanece volcada en el hospital a consecuencia de la gravedad del estado de salud de su marido, Charly, tras una delicada operación de espalda y una grave infección bacteriana que derivó en una intervención cardíaca urgente para sustituir una válvula dañada. El duro proceso posoperatorio está siendo una auténtica odisea médica, con altibajos y grandes dosis de incertidumbre, obligando a la colaboradora a dejar de lado todos sus compromisos profesionales para centrarse por completo en el bienestar de su pareja.​

El arquitecto lleva semanas ingresado, medicado y recibiendo tratamiento intravenoso constante, y su recuperación es tan lenta y complicada que todavía no se puede vislumbrar cuándo recibirá el alta. La periodista, que perdió a su madre el pasado mes de abril, admite estar exhausta y reconoce que algunos días Charly ni siquiera desea recibir visitas por el desgaste físico y emocional que implica la enfermedad.​

En medio de este momento tan delicado, Lydia solo tiene palabras de admiración: “Él lo lleva bastante bien. Es un jabato. Yo estoy... vamos, que le pediría un autógrafo. Te lo juro. Soy súper fan. Porque yo no sé, tanta operación, si yo lo llevaría bien. Le admiro mucho”. Una confesión cargada de emoción, que refleja el profundo afecto y orgullo por la entereza con la que Charly está enfrentando este largo y difícil proceso médico.