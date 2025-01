Mabel Lozano, feliz tras haber superado el cáncer que padecía desde 2020

MADRID, 14 Ene. (CHANCE) -

A pocas semanas de la celebración de la gran noche del cine español que este año aterriza en Granada, los nominados a esta 39º edicón de los Premios Goya se dieron cita en la tradicional encuentro con el resto de compañeros entre los que pudimos ver, entre otros, a Mabel Lozano, nominada a mejor cortometraje de animación por su trabajo en 'Lola, Lolita, Lolaza'.

Feliz y luciendo la mejor de las sonrisas, Mabel aprovechó la ocasión para reconocer que este es un año muy importante para ella, entre otras cosas, porque ha logrado superar el cáncer que sufría dese 2020. "Este año ha sido maravilloso, tener en cuenta que yo tuve el cáncer de mamá en el 2020, y he estado tomando pastillas durante cinco años, unas pastillas que tienen muchas contraindicaciones y que nadie habla de ellas" reconocía ante los micrófonos de Europa Press. Consciente de lo importante que es esta nueva etapa en su vida, Mabel dejaba muy claro que no dejará pasar la oportunidad de celebrarlo como se merece: "Lo voy a celebrar, me voy a venir arriba, lo voy a celebrar de verdad, el cáncer yo lo he tenido en la teta izquierda, no en la cabeza".

Aunque se ha avanzado mucho en la cura de esta enfermedad y también en los tratamientos que hacen que la vida del paciente oncológico sea un poco más fácil, Mabel cree que aún sigue habiendo mucho tabú entorno a esto y que hay que atrevernos a hablar del cáncer. "Es importantísimo, la gente tiene mucho pudor por lo que tiene, es cáncer, soy una paciente oncológica. Cada uno tiene su tiempo, pero es verdad que yo he salido del armario para animar a salir del armario y normalizar una enfermedad de la que, de verdad, nos vamos a morir todos porque nos morimos muy viejos" hablaba alto y claro la directora.