Manual Martos se vuelca en sus hijos y en su padre, Raphael, mientras su exmujer, Amelia Bono, presume de nuevo novio

Manuel Martos se refugia en sus hijos y apoya a Raphael - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Dic. (CHANCE) -

Manuel Martos ha reaparecido en Madrid junto a sus hijos para disfrutar del concierto de su padre, Raphael, en plena nueva etapa sentimental de su exmujer, Amelia Bono. Llevaban alrededor de quince años casados y tienen cuatro hijos en común; tras una primera crisis y separación en 2021, intentaron darse otra oportunidad, pero a comienzos de 2025 optaron por una ruptura definitiva, manteniendo desde entonces una relación cordial centrada en la familia.

A la entrada del recinto, el productor se mostraba ilusionado por la cita y volcado en su faceta de padre. Hablaba de "una noche preciosa, él con muchísimas ganas, como siempre" y subrayaba que iban "con muchas ganas, con la familia" para apoyar al artista en un momento muy especial de su carrera. Sobre las fuerzas con las que ve a su padre, fue rotundo: "Con muchísima, con toda", dejando claro el orgullo que siente por cómo su padre sigue afrontando los escenarios.

En paralelo, la hija de José Bono ha confirmado estos días que vuelve a estar enamorada y ha presentado oficialmente a su nueva pareja a través de una fotografía en redes, en la que se les ve juntos y felices. Ella misma ha descrito esta etapa como "bonita y tranquila", asegurando que esa persona "le hace bien" y que se siente muy afortunada y feliz, aunque prefiere reservar los detalles más personales y marcar ciertos límites a la exposición.

Respecto al tema, el hijo de Raphael se mantuvo fiel a su discreción habitual y evitó pronunciarse sobre la vida privada de su exmujer, sin entrar en valoraciones. De este modo, mientras Amelia abre un nuevo capítulo sentimental, él se centra en su papel de padre y en acompañar a su familia en una noche importante, dejando que sea la música de su progenitor la verdadera protagonista.