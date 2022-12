María Jesús Ruiz anuncia su boda y desvela ¡que no sabe el día ni qué vestido llevará!

MADRID, 19 Dic. (CHANCE) -

A punto de celebrar su cuarto aniversario de amor y, olvidadas las polémicas que marcaron el inicio de su relación, María Jesús Ruiz anuncia con una gran sonrisa y la naturalidad que siempre la ha caracterizado, su boda con su pareja, Curro, de la que como confiesa divertida, no tiene ni idea de cómo será porque ella no se va a tener que ocupar de nada: "El otro día me dice Curro: ‘¿tú sabes que en el 2023 te vas a casar?’. Y digo ‘¿ah sí? pues me tendrás que avisar, que yo tendré que comprarme un traje’. Dice ‘¿no te olvidas de que sé todas tus tallas y tus cosas?’. digo ‘bueno, pues para que me haga una higiene facial o algo, sabes que no me puedo presentar con una legaña’. Dice ‘a mí me gustas tal y como eres, me gustas con legañas, con mocos en la cara. Tú no te preocupes porque te lo vas a encontrar todo’" desvela, relatando emocionada la manera tan original que su chico tuvo de 'pedirle' matrimonio.

"No sé qué día será pero sí sé que ya ha pedido mi partida de nacimiento y todas esas cosas. No sé si me va a dar tiempo a ir al baño, siquiera" añade, muy relajada porque Curro se está encargando de todos los preparativos del que, está segura, será uno de los días más felices de su vida: "De todo. Hasta de como van a ir las niñas, los invitados... Yo nada". "Cualquier día me llaman y me dicen ‘tienes que estar en este sitio’, y para mí, que soy una comodona, lo feliz que me hace porque un día me vengo y me caso" reconoce, desvelando que lo único que tuvo que hacer fue decir "sí" a la siempre emocionante pregunta de '¿te quieres casar conmigo?'.

Una respuesta que no dudó ni un segundo porque, después de sus fallidas relaciones con José María Gil Silgado y Julio Ruz, ha encontrado en Curro al amor de su vida. "Nos complementamos y me conoce perfectamente, y aunque nos peleamos no te vayas a pensar, estamos muy felices y con muchas ganas de seguir adelante" apunta, prometiendo que el día que se case - sea cuando sea - "os enteraréis. Maravilloso"

