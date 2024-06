María José Suárez reaparece con una sonrisa tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

MADRID, 28 Jun. (CHANCE) -

Tras semanas envueltos en rumores de crisis que intentaron acallar yéndose de crucero por Dinamarca y los Fiordos noruegos en la compañía del hijo de la modelo, María José Suárez ha acabado por confirmar lo que se había convertido en un secreto a voces en las redacciones de diferentes medios de comunicación de nuestro país: su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi tras tres años de intensa y apasionada relación.

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad con la que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos" anunciaba en la madrugada de este jueves la andaluza en un storie publicado en su cuenta de Instagram con una imagen de ambos dándose un beso de película ante la Catedral de Sevilla. Una ruptura sobre la que no ha querido dar detalles pero que sí ha dejado entrever que no ha sido del todo amistosa: "No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero como siempre me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años que han sido muchos" sentenciaba.

Una ruptura tras la que ambos han reaparecido ante las cámaras por separado. Álvaro en Madrid, dedicando unas preciosas palabras a María José y negando la existencia de terceras personas en su decisión de emprender caminos separados: "Ha sido duro, cuando hay tanto amor y tanto cariño, no es un interruptor que se apaga y se termina. Me quedo con lo bonito, ha sido muy bonito lo que he vivido con María José, me siento mejor persona. Es tan buena persona, me ha aportado tantas cosas que estoy súper feliz de que haya pasado por mi vida, siempre la querré" ha confesado ante las cámaras de Europa Press.

María José, por su parte, se encuentra en Sevilla tras una escapada al Rocío con su hijo Elías, y horas después de anunciar la triste noticia llegaba a su domicilio luciendo la mejor de sus sonrisas y asegurando que está "muy bien" tras el fin de su historia de amor con Escassi. Eso sí, debido a la presencia de su pequeño, la modelo ha evitado hacer más declaraciones ni revelar los motivos de su ruptura tras las bonitas palabras que le ha dedicado el jinete. El momento, ¡en el siguiente vídeo!