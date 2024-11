María del Monte, sin palabras tras el relato de Isa Pantoja: "La quiero muchísimo"

MADRID, 23 Nov. (CHANCE) -

El testimonio que Isa Pantoja ofreció durante la noche de ayer en '¡De viernes!' está dando mucho que hablar porque por primera vez ha detallado episodios muy duros que vivió en su adolescencia por parte de su familia, en concreto de su madre y su hermano.

Después de asegurar que su madre le llegó a decir que la iba a mandar a Perú de vuelta, María del Monte se ha dejado ver este sábado en la estación de AVE, en Madrid, y ha asegurado que "no he podido ver" la última entrevista, pero que "no me extraña" que se conmoviera todo el plató.

La artista ha confesado que "lo que hay que hacer" es darle mucho cariño y que "es alguien a quien quiero muchísimo y si es feliz, yo estaré feliz, si lo pasa mal, pues sufriré también, pero espero que ya no vuelva a pasarlo mal".

Además, le ha deseado "que todo le salga bien" y ha aprovechado para felicitar a Anabel Pantoja por su maternidad: "Pues enhorabuena, siempre digo que los bebés que vienen hay que celebrarlo siempre, lo malo es cuando hay que despedirse de los que se marchan".