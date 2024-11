María del Monte sobre un reencuentro con Isa Pantoja: "Eso la vida lo dirá"

MADRID, 25 Nov. (CHANCE) -

Tras la última entrevista en televisión de Isa Pantoja en la que la jovene logró conmocionar a todos los colaboradores con su relato sobre lo vivido en Cantora, María del Monte ha preferido mantenerse al margen y no comentar nada sobre el desgarrador testimonio de la joven sobre episodios tan desagradable como el de la manguera.

En esta ocasión, María del Monte se mostraba muy sincera ante los micrófonos de Europa Press frente a los que confesaba que no quiere seguir hablando del tema para evitar que 'la bola' se siga haciendo más grande aún. "Yo es que no voy a decir nada más, entiendo vuestro trabajo, pero no va conmigo, lo que tuve que decir lo dije en su momento y no digo nada más" relataba María del Monte a la salida de su puesto de trabajo como colaboradora en televisión.

Mientras que la propia Isa Pantoja ya ha revelado que está en contacto con la cantante y que tienen planes juntas, María prefiere ser mucho más discreta y cauta al hablar de si habrá o no acercamiento entre ellas: "Eso la vida lo dirá".

Apelando a la comprensión de elos reporteros, María pide que no le sigan preguntando por este tema ya que para ella es un tema complicado del que no quiere hablar públicamente después de tantos años distanciada de Isa Pantoja tras haber tenido una relación tran estrecha con ella en su niñez: "Yo es que voy a seguir mi línea, sé que me entendéis. No voy a decir nada más, os lo agradezco, os pido perdón, pero no voy a decir nada más".