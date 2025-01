María Pombo explica lo que sucedió realmente con Ana Obregón asegurando: "No le guardo rencor"

MADRID, 19 Ene. (CHANCE) -

Protaginista en las últimas horas debido a su supuesto 'enfrentamiento' con Ana Obregón durante el rodaje de un proyecto profesional en el que habían coincidido en el pasado, María Pombo no ha dudado en explicar ante los micrófonos de Europa Press lo que sucedió realmente con la bióloga tras haber conocido también su mal comportamiento con la cantante y presentadora de las Campanadas, Nia Correira.

"Lo que yo recuerdo es que las dos teníamos el mismo lado y que las dos queríamos el mismo lado, pero no hubo ningún momento crítico ni nada" explicaba la influencer en su regreso a España tras haber disfrutado de un víaje a Disney en familia. Además, María prefería quitarle hierro al asunto dejando claro que Ana Obregón es una profesional con muchos años de experiencia en el sector: "Hombre es que es una persona que lleva muchos más años en el sector que yo, una señora también mucho mayor que yo, entonces, por respeto, obviamente no voy a decir que no".

Ante el supueto malentendido entre ella y la bióloga, María prefiere entender el complicado momento por el que ha pasado Ana Obregón intentando excusar así un posible comportamiento inadecuado en aquel momento: "Si hubiese habido algo es una persona que lo ha pasado muy mal, que ha pasado por lo peor que puede pasar una madre, jamás juzgaría... Creo que no se la puede juzgar en esos momentos, creo que era una de las primeras veces que trabajaba después de haber perdido a su hijo y es un dolor tan grande... si hubo algo, no le guardo rencor".