María Zurita desvela cómo afronta su prima Simoneta su Navidad más dura tras la muerte de Fernando y Juan Gómez-Acebo

MADRID, 17 Dic. (CHANCE) -

Mostrando su cara más solidaria, María Zurita ha amadrinado este lunes la nueva iniciativa benéfica de Rodilla y Fundación Oryon, 'Joyas con Alma', que han pusto en marcha en diferentes locales de la marca de restauración una campaña de donación de bisutería en desuso para apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad y exclusión social que transforman dichas piezas recicladas en joyas exclusivas dándoles una nueva vida.

"Yo no soy muy de joyas, pero de este tipo de iniciativas, sí. Y todo lo que se ayudar a mujeres que en circunstancias de la vida no han podido seguir adelante... estoy ahí al frente" ha expresado la sobrina del Rey Juan Carlos, confesando que su mejor joya es, sin duda, su hijo Carlitos, de 6 años. "Yo soy muy poco material, me vale más un abrazo que una joya" reconoce.

Un niño "divino" como presume, al que sin embargo tiene claro que no dará un hermanito, como nos ha contado entre risas. "Voy a cumplir 50 ya, qué horror, este año que entra. No, no, no. Ha salido muy bien este y... No, gracias. Mejor no jugar con el futuro" bromea.

Es gracias al pequeño que tanto ella como sus padres, la infanta Margarita y el doctor Carlos Zurita, están deseando que lleguen ya las fechas más entrañables y familiares del año: "En casa somos muy navideños, nos encanta la Navidad. Y con niños es especial porque lo vuelves a vivir todo". "Yo sigo creyendo, yo creo en los Reyes Magos, creo en Papá Noel, creo en el niño Jesús, soy muy creyente. Y es una cosa muy especial los días que estamos viviendo ahora. Especialmente porque lo vuelves a vivir a través del niño y de sus ojos" confiesa emocionada.

Sus planes para estas fiestas, después de que se haya confirmado que sin el Rey Juan Carlos en el Palacio de La Zarzuela no habrá comida con los Borbón como antaño, pasan por cenar en Nochebuena con sus primos Simoneta, Burno y Beltrán Gómez-Acebo, hijos de la Infanta Pilar, que atraviesan por un momento especialmente delicado tras el fallecimiento en marzo de su hermano Fernando, y en agosto de su hermano Juan. "Este año va a ser especialmente duro porque nos faltan dos. Y ha sido un año muy duro e intentaremos hacerlo lo más feliz posible para mis primos" desvela.

"Es duro, es duro, es muy duro" reconoce cuando le preguntamos cómo afronta Simoneta las primeras Navidades sin dos de sus hermanos. Sin embargo, demostrando su fortaleza, María nos cuenta que la hija de la recordada Duquesa de Badajoz ha tomado el testigo de su madre -que falleció en enero de 2020- y se ha convertido en la cabeza de familia: "Lo celebramos en su casa. Es de las mayores y entonces ha cogido el rol de mamá gallina como su madre, lo cual agradecemos mucho" afirma.

El día 25 comerá con sus padres, y en Nochevieja, como adelanta sin desvelar el destino elegido para despedir el 2024, "me voy a llevar al niño a un viaje este año. Me apetecía salir un poquito de España y digo, 'me lo llevo'. Así que fenomenal".

Fiel a su discreción, la prima del Rey Felipe VI ha preferido no pronunciarse sobre los rumores de que el Emérito estaría planeando regresar a España estas Navidades: "No tengo ni idea. No lo sé. Muchas gracias. Muchas gracias" ha zanjado, guardando silencio sobre la entrevista bomba de Bárbara Rey relatando cómo fue su relación con Don Juan Carlos. ¡Dale al play y no te lo pierdas!