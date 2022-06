Mario Vaquerizo y Alaska NO se han separado. Topacio Fresh, amiga del matrimonio, nos desmiente los rumores

MADRID, 25 Jun. (CHANCE) -

Del discurso de María del Monte a la supuesta separación de Mario Vaquerizo y Alaska, Topacio Fresh se sincera como nunca y nos cuenta cómo está, qué le ha parecido el pregón de la cantante y sale en defensa de sus amigos para dejar bien claro que NO se han separado.

La artista agradece a María Del Monte que visibilice la homosexualidad: "le doy las gracias porque va a animar a mucha otra gente que está pasando por un momento difícil y estas son las cosas que hacen a la gente abrir los ojos y darse cuenta de que al final no pasa nada" y añade: "las elecciones personales son individuales, de cada uno, y no pasa nada por amar a quién ames".

Está tan emocionada que nos asegura que su admiración por la cantante se ha amplificado al haber dado el pregón del orgullo en Sevilla: "la verdad es que yo admiraba a maría pero, a partir de ayer, la admiro muchísimo más" y ha recordado que no importa que María Del Monte haya tardado en hacer pública su relación con Inmaculada Casal: "mira, todas las salidas del armario, prontas, tardías, siempre son necesarias. Siempre hacen bien, siempre, es como que sanan, curan heridas. Me parece una maravilla".

Después de que las redes sociales se invadieran con bulos sobre una separación entre Mario Vaquerizo y Alaska, Topacio Fresh desmiente que esto sea cierto: "es una mamarrachada, completamente fake. Creo que es totalmente fake porque si no, me hubiese enterado yo que soy parte de la familia". El matrimonio celebró su aniversario hace apenas unas semanas: "ese matrimonio tiene para rato. Hace dos semanas estaban festejando el aniversario y no, definitivamente falso".

Topacio tira de sentido del humor para advertirles de que si la noticia es verdadera y no se lo han comunicado, tomará medidas contra Alaska y Mario Vaquerizo: "lo niego rotundamente, si no me he enterado, los mato".

