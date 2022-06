Eduardo Navarrete: "Caprile me dijo que por tener cara bonita no llegaría a ningún lado"

MADRID, 25 Jun. (CHANCE) -

Eduardo Navarrete ha trabajado como nadie para cumplir su sueño como diseñador y lo cierto es que poco a poco lo está consiguiendo. En estos momentos se encuentra en Torrevieja, su tierra, para realizar un desfile en una pasarela infinita por la calle más céntrica y fomentar así el turismo, además de su colección. Como todo, no lo ha tenido fácil y han sido muchos los que han puesto piedras en el camino.

Europa Press ha podido hablar con el diseñador y nos ha confesado que, entre ellos, se le quedó grabado algo que le dijo Lorenzo Caprile en sus inicios que ahora se le viene a la mente: "Lo de poner la cara es una cosa, que Caprile me dijo que por tener cara bonita no iba a llegar a ningún lado y mírame, estoy en Torrevieja".

Pero no solo eso, ya que Caprile también "me dijo que los vagos se quedan en la cuenta, que por tener cara bonita no iba a llegar a ningún lado y que en un taller no llegaría ni a aprendiz, eso dijo hace mucho". Unas frases que, lejos de hacer que se rindiera, le dieron más fuerzas para conseguir lo que durante estos años ha logrado.

Le hemos preguntado al diseñador si vestiría a la Reina Letizia y nos ha confesado que no está dentro de sus planes: "A mí la Reina Letizia me da una pereza horrorosa, pero no pasa nada, a mí ella me cae fenomenal y se ha puesto una cara guapísima, es una cosa que me fascina". Eso sí, a sus amigos los viste encantados: "A mí, mi sueño sería que desfilase Nieves Álvarez y Marina Pérez, lo he dicho doscientas mil veces".

El diseñador recuerda su adolescencia y cómo, soñaba con irse de su pueblo a la gran ciudad: “Yo soñaba, de chico, con irme de mi casa, me recuerdo la adolescencia corriendo porque fue complejo. Sabía que me iba a ir y que iba a ser algo. ¿El qué? no lo sabía, nunca me hubiese imaginado que iba a estar aquí ahora mismo recreando mi propio programa de televisión. Después de mucho trabajo, esfuerzo y cosas, hemos conseguido lo que hemos conseguido”.

Además, Eduardo ha querido agradecer a sus amigos y compañeros de profesión que formen parte de su equipo: “esta gente forma parte de mi vida, me hace muy feliz que estéis aquí, que me queráis acompañar. os he liado una vez más y estoy muy contento de que estéis aquí”.

