Marta López opina sobre la difícil situación de Isabel Pantoja: "Como artista es indiscutible, pero como madre..."

MADRID, 28 Dic. (CHANCE) -

Este jueves 26 de diciembre, Isabel Pantoja puso el broche final a su exitosa gira '50 Aniversario' con un concierto muy especial en el festival Starlite Christmas en Madrid. A pesar de la difícil situación personal que atraviesa, marcada por su distanciamiento con Kiko Rivera y el tenso momento con Isa Pantoja, quien recientemente reveló las humillaciones que sufrió en Cantora durante su infancia, la tonadillera emocionó hasta las lágrimas a su público al interpretar la emotiva canción 'Quisiera decir no'. Durante la interpretación, la tonadillera no dudó en cambiar la letra para enviar un mensaje directo a sus hijos, reflejando el dolor y la tristeza que atraviesa en su vida personal.

El concierto, cargado de emociones, estuvo marcado por la tensión familiar que afecta a la cantante. La relación con sus hijos parece estar en un punto muy bajo, lo que ha influido en la percepción pública de la artista. Marta López, quien ha hablado sobre el tema, ha dicho: "Creo que le ha perjudicado lo del tema de la hija. Fíjate que hay mucha gente que dice... no me voy a gastar un duro en ver a esta señora. Como artista es indiscutible, pero lo de madre ha perjudicado". López ha añadido que, por desgracia, "de la Pantoja no se habla de su música, se habla de su vida".

Sobre Isa Pantoja, la colaboradora ha expresado su apoyo: "Pobrecita mía, decía que ojalá el año que viene todo se pudiera solucionar y toda la familia estuviera junta otra vez". Sin embargo, ha dejado claro que es un tema complejo y delicado.

En cuanto a Carmen Borrego y su hijo, se ha mostrado optimista, afirmando que "Carmen no va a tener ningún problema con el hijo. Cuando entre a Gran Hermano, eso es magia. Entrará allí y, cuando salga, dará un abrazo a su madre. Eso está hecho ya, finiquitao".

Por otro lado, Marta también ha revelado su deseo de casarse: "No es que no me importara, es que con él me encantaría." Y al hablar de Raphael, se ha mostrado profundamente preocupada por la salud del cantante, deseando que se recupere pronto: "Lo único que deseamos es que vuelva a cantar y que se recupere. Eso es lo que tiene que ser."