Noelia López, la viuda de José Antonio Reyes, rompe su silencio: "intentó avanzar"

Cinco meses después de la trágica muerte del futbolista José Antonio Reyes en un accidente de trágico su entorno continúa completamente desbastado y roto, pero sacando fuerzas y como homenaje al que fue su marido, Noelia López, la viuda del fallecido ha roto su silencio.

La andaluza no había podido pronunciarse antes, pero ha querido hablar con el programa Viva la vida sobre cómo está viviendo estos meses desde el fatal desenlace.

Lo primero que ha confesado una emocionada Noelia es que continúa "intentando buscar una salida e intentando avanzar", comentando que espera "que el tiempo hará que el dolor se transforme en otra cosa". "Le recuerdo de la mejor manera posible, pero todavía pienso por qué ha pasado esto, no le encuentro explicación", declara.

"Él lo era todo", sentencia una Noelia al borde la lágrima, que recuerda con cariño: "Era muy risueño, muy bromista... le decíamos en casa 'el de las sorpresas', siempre nos daba sorpresas, aparecía de repente, incluso estando en China me lo encontré porque vino de sorpresa".

Noelia también ha confesado que todavía no ha sido capaz de ver al primo de Reyes, quien se encontraba con él en el coche en el momento del accidente: "no he ido a ver a su primo, no puedo", asegurando que el dolor es muy fuerte.

En cuanto a la hija que compartía con el futbolista ha declarado que: "se lo he explicado a medias, con la mentalidad que tiene un niño pues lo intenta asimilar", y añade que intenta que los hermanos se vean porque a pesar de que por la distancia es difícil "se quieren mucho".