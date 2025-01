El núcleo duro de Anabel Pantoja, a su lado tras el ingreso de su hija. Última hora sobre su estado

MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -

Preocupación máxima por Alma, la hija recién nacida de Anabel Pantoja y David Rodríguez, tras su ingreso hospitalario de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria el pasado viernes.

A pesar del hermetismo que impera respecto al estado de salud de la pequeña, en 'Vamos a ver' han revelado que los médicos que están tratando a la bebé han hablado esta mañana a las 12.00 con sus padres y les han pedido que mantengan la calma porque esta situación podría ir para largo, y que tengan esperanza respecto a su recuperación, ya que la niña no ha empeorado, y esto es un paso muy importante.

Demostrando su apoyo a Anabel en estos durísimos momentos, el núcleo duro de la influencer no ha dudado en aparcar todos sus compromisos para viajar a Las Palmas y estar a su lado. Sus tíos Isabel y Agustín Pantoja, sus primos Kiko Rivera e Isa Pantoja -que no han tenido problema en coincidir en el hospital antes de que la peruana, que no se ha visto con su madre, regresase a Cádiz para atender sus responsabilidades como madre-, también algunos de sus mejores amigos, como Belén Esteban, los creadores de contenido Susana Bicho y José Obando; el bailarín Pedro Ramírez; su grupo íntimo de Sevilla; su peluquero de confianza Antonio Abad; el que fuera director de 'Sálvame' Míquel Rodríguez; o Raquel Bollo, que esta mañana cogía un vuelo a Canarias para arropar a la sobrina de la tonadillera en este durísimo trance a pesar de que nadie la ha informado del ingreso de la pequeña y se habría enterado del mismo por la televisión, como ha asegurado Alexia Rivas en 'Vamos a ver'.

Y aunque no pueden permanecer demasiado rato en el interior del hospital porque lógicamente Anabel y David son los únicos que pueden estar con su hija, al pedirles la influencer que estén a su lado para ayudarla emocionalmente en este momento tan complicado, no han dudado en dejarlo todo para viajar a Canarias y en las últimas horas las entradas y salidas del centro médico, con rostros serios que evidencian su preocupación, han sido constantes.