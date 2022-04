Olga Moreno: "No quiero pestañear porque se malinterpreta todo"

MADRID, 10 Abr. (CHANCE) -

Olga Moreno no está pasando por su mejor momento y es que desde que se proclamó ganadora de 'Supervivientes 2021' son muchas las afirmaciones que se han dicho en los platós de televisión sobre ella y su marido. Eso sí, prefiere guardar silencio y nunca la hemos visto hablar sobre su situación personal, ni cuando se separó de Antonio David, ni cuando este empezó una relación con Marta Riesco.

Ahora el foco vuelve a estar encima de ella tras la ruptura de Antonio y Marta, se ha llegado a decir que han decidido poner punto y final a su amor por ella, pero lo cierto es que Olga prefiere no hablar ni opinar: "No quiero ni pestañear porque aquí se malinterpreta todo y no quiero ni pestañear".

En todo momento nos reitera su deseo de no hacer declaraciones acerca de si ella tuvo que ver en la ruptura o confirmar si Antonio David Flores pasó la noche con ella: "No voy a decir nada" y nos asegura que no hablará sobre su divorcio o si hay posibilidades de retomar su relación con su ex: "Podéis estar al lado mía todo el tiempo pero sabéis que no voy a decir nada".

De esta manera, Olga Moreno deja claro que va a seguir con la misma actitud que siempre: mantener silencio ante todas las informaciones que salgan sobre ella y su matrimonio.

