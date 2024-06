Olga Moreno, a las puertas de entrar en 'Supervivientes All Stars', afronta la pérdida de su madre

MADRID, 9 Jun. (CHANCE) -

Tan solo unas semanas después de anunciar su vuelta a televisión como concursante del nuevo reality 'Supervivientes All Stars', Olga Moreno se lleva un duro chasco del que le será complicado reponerse y que, seguramente, condicionará su concurso. Este mismo domingo la que fuera mujer de Antonio David Flores se despedía de su madre después de muchos años de amor, compañía y cariño en una relación intachable como madre e hija.

Intentando disfrutar de esta nueva etapa de su vida alejada del foco mediático, Olga que querido llevar esta noticia en la más estricta intimidad y es que, por el momento, no ha querido compartir con sus seguidores la triste noticia de la pérdida de su madre que hacía muchos años que luchaba contra una larga enfermedad.

"Hoy me ha pasado algo muy triste. Me han dicho una cosa de mi madre y estoy un poco emocionada. Está bien pero podía estar mejor. Es una mujer fuerte y luchadora, tiene un problema que está a la orden del día pero lo va a superar" reconocía la propia Olga durante una entrevista en televisión con Toñi Moreno. "Lo superó, pero me marcó. Le cortaron un pecho pero ella nos daba fuerzas. Es una mujer muy alegre y llena de vida", contó entonces Olga rota de dolor. "En esta etapa me está ayudando muchísimo pero yo tampoco quiero preocuparla con mis cosas" reconoció.

Hace tan solo unos meses, en marzo, Olga recurría a su cuenta de Instagram para felicitar a su madre en el día de su cumpleaños con unas palabras y unas fotografías llenas de cariño y admiración hacia la mujer que le dio la vida y la ha acompañado en lo bueno y en lo mano durante todo este tiempo. "A la mujer que me enseñó el valor de la vida, que cada día sea un reflejo del amor y la felicidad que nos has dado. Gracias por cada sonrisa, cada lección y cada momento. Hoy celebramos el maravilloso regalo que es tu vida. ¡Feliz cumpleaños!" escribió.

Intentando llevar estos delicados momentos en la más estricta intimidad, Olga y sus hermanos se han despedido de su madre, Rosa Obrero, con el apoyo y el cariño del resto de la familia que no los han dejado solos en ningún momento en esta triste despedida.