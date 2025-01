Omar Ayuso, atónito a la reconciliación entre Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau, sale del paso como puede

MADRID, 16 Ene. (CHANCE) -

Omar Ayuso ha acudido este jueves, 16 de enero, al estreno de 'Una madre de película', el monólogo protagonizado por Toni Acosta, y ha sido preguntado por la que es la noticia de la semana: la reconciliación de Aitana Ocaña con Miguel Bernardeau.

De lo más discreto, el actor ha reconocido "no" haberse enterado de la noticia y ha asegurado que "no sé nada, de verdad" y aunque lo supiera "no me gusta hablar de la vida personal de mis compañeros, me parece muy feo".

Al preguntarle qué le parece la pareja que forman, Omar ha desvelado que "si ellos quieren", pero al segundo se retractaba asegurando que "no tengo ni idea" y, como no podía ser de otra manera, ha tirado de sentido del humor para salir del paso: "Bastante tengo con mi vida amorosa como para preocuparme de la de los demás".

Los periodistas recogían el guante y entonces le preguntaban por su situación sentimental, pero el actor, entre risas, confesaba que "tampoco voy a hablar de ella".