Pedro Almodóvar reaparece en el concierto de Ana Mena tras su sonada ausencia en el último adiós a Marisa Paredes

MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -

Una de nuestras actrices más icónicas, Marisa Paredes, fallecía repentinamente el pasado 17 de diciembre a los 78 años tras sufrir un fallo cardíaco en su domicilio, dejando huérfano al cine español y desolados a todos aquellos que la conocieron. Entre ellos, Pedro Almodóvar, que recibía la noticia de la muerte de una de sus grandes musas en plena promoción de su última película, 'La habitación de al lado', en Francia.

Y aunque no pudo asistir a la capilla ardiente de la protagonista de 'Tacones lejanos' para darle su último adiós, sí le rindió homenaje horas después de su fallecimiento en la televisión francesa: "Hoy es un día muy triste por la muerte de Marisa. A decir verdad, no sabía si iba a poder hacer este programa con vosotros después de enterarme de la noticia. Pero la vida sigue y debe seguir" expresaba muy emocionado.

"Esta mañana me ha despertado la noticia de su muerte. Para mí es como un mal sueño. Estoy en una especie de pesadilla, porque al abrir los ojos lo primero que he visto es la ausencia de Marisa. Para establecer un vínculo con mi película, 'La habitación de al lado', y con la muerte, tengo que decir que una parte de mí intenta no darse cuenta. Así es como me siento en este momento. Desde que llegué, trato de asimilar que Marisa se ha ido. Se ha ido, pero para mí es eterna. Porque en todas las películas en las que actuó, mías o de otros, era maravillosa" destacaba al borde de las lágrimas, confesando que todavía no había "asimilado" del todo que una de sus actrices fetiche "ya no está con nosotros" y que no volvería a verla nunca más.

Sin embargo, la vida sigue, y Almodóvar ha reaparecido este domingo en el concierto con el que Ana Mena ha cerrado por todo lo alto su 'Bellodrama tour' en el Wizink Center de Madrid. Acompañado por un grupo de amigos, e intentando sonreír a pesar de que no están siendo momentos fáciles por la muerte de Marisa, el director manchego ha revelado que se encuentra "bien", añadiendo que el concierto de la malagueña había sido "maravilloso".

Muy discreto, y con una de sus trabajadoras intentando que la prensa le dejase tranquilo y no le preguntase por la actriz, Pedro ha preferido no pronunciarse sobre su sonada ausencia en el último adiós a una de sus 'chicas Almodóvar', dejando en el aire por qué no acudió a su homenaje en el Teatro Español.