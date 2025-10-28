Pitingo revela toda la verdad sobre su separación de Verónica Fernández y su nuevo amor, Laura

MADRID, 28 Oct. (CHANCE) -

En medio de algunas especulaciones sobre su situación sentimental en la actualidad, esta vez ha sido Pitingo el que ha querido explicar en primera persona lo sucedido con su ya ex mujer, Verónica Fernández y cómo se encuentra ahora su corazón que ha recuperado la ilusión junto a su nueva pareja, Laura. "Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos, y hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados" ha escrito Pitingo en su cuenta de Instagram para despejar cualquir especulación.

"Ella es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud. Manuel ama profundamente a su madre, la quiere con toda su alma y la lleva siempre en su corazón. Entre ellos existe un vínculo precioso que nada ni nadie podrá romper, y eso me alegra cada día" añade con palabras llenas de cariño, respeto y admiración hacia la que ha sido la mujer de su vida durante muchos años. Feliz y enamorado de nuevo, Pitingo explica que Laura es la mujer que ocupa ahora su corazón y con la que ha logrado recuperar la ilusión que había perdido: "Con el paso del tiempo, la vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor a la que conocí hace más de 30 años y la vida nos ha unido otra vez. Una mujer buena, serena, con un corazón enorme, que ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad. Y quiero dejarlo claro: ella no fue el motivo de mi separación. Nuestra relación comenzó mucho tiempo después, cuando ambos ya habíamos rehecho nuestras vidas por caminos distintos".

Ante las informaciones que se han sucedido sobre si el motivo de la separación entre Pitingo y Vereónica podría haber sido Laura, el cantante se muestra rotundo: "No ha habido terceras personas, ni historias turbias, solo el paso del tiempo, la vida y sus caminos. Hoy solo pido comprensión, cariño y respeto, porque lo importante es que mi hijo crezca feliz, sabiendo que está rodeado de amor por todas partes".

Con esta publicación, Pitingo quiere zanjar especulaciones e informaciones malintencionadas sobre la ruptura con la madre de su hijo y el lugar que ocupa ahora Laura con la que ha recuperado la felicidad: "La vida sigue, y yo sigo con ella... trabajando, soñando y dando gracias por cada amanecer. Porque al final, lo único que cuenta es haber vivido con amor y con verdad".