¡Primicia! Jenny Llada desvela si se habló de Bárbara Rey en la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia

MADRID, 18 Oct. (CHANCE) -

Feliz, encantada con cómo había salido todo, y sin ocultar su cansancio después de varias horas de fiesta y celebración, Jenny Llada abandonaba esta madrugada la finca La Vega del Henares tras la boda de Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia.

Desmarcándose de las críticas por haber 'traicionado' a la que fue su gran amiga Bárbara Rey al ser de las poquísimas personas del entorno de la vedette que han estado presentes en el 'sí quiero' de su hijo, la artista ha bajado la ventanilla del coche en el que ponía rumbo a su casa para atender a los micrófonos de Europa Press y revelar cómo ha sido el enlace más comentado de los últimos tiempos.

"Estoy muerta, de verdad, pero lo hemos pasado fenomenal. Encantados, muy bien" nos ha contado, desvelando que vio a Ángel y Ana Herminia "muy felices y contentos" durante toda la ceremonia.

Una boda que veremos en exclusiva tanto esta noche en '¡De Viernes!' como la semana que viene en la revista 'Lecturas', y sobre la que Jenny no ha podido dar demasiados detalles, aunque sí ha confirmado que ha sido "muy emotiva" y "muy bonita". "Cuando es por amor, como en este caso, como un bautizo, pues fenomenal. ¡Y los novios que guapos iban! ¡Fantásticos!" ha asegurado.

"Ahora estaban todavía ahí de fiesta, pero yo tengo que madrugar. Pero muy bien, lo he pasado muy bien, de verdad. Estoy muy contenta, gracias, de verdad" ha añadido, revelando también que la comida, que ha sido tipo cóctel, también ha estado "muy bien".

¿Se nombró a Bárbara durante la boda? Como ha confesado Jenny, "no, no, no". "Hemos estado en la boda de Ana y Ángel Cristo y lo he pasado fenomenal. Y muy feliz porque los veo felices. El amor siempre triunfa" ha sentenciado. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones al abandonar la celebración!