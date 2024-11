Rappel pronostica que el bebé que espera Isa Pantoja será "un niño" y que hará las paces con la tonadillera

MADRID, 17 Nov. (CHANCE) -

El embarazo de Isa Pantoja ha ocupado toda la actualidad social en los últimos días. A pesar de que siempre aseguró querer ser madre de nuevo, esta vez con su actual marido, nunca pensamos que después de confesar el infierno que vivió en su infancia, daría la buena nueva.

Este fin de semana Rappel atendía a la prensa en los Premios Antena de Oro y pronosticó que la joven tendrá un niño: "Hombre, no lo he mirado, pero yo veo, para mí, me da mi pálpito que es un niño".

El vidente también vaticinaba que habrá un acercamiento entre la tonadillera y su hija debido al nacimiento de este bebé: "Pues claro, cómo no va a haber, entre una madre y una hija y un nieto, son lazos muy fuertes, y yo veo que, si quiere".

Y es que, para Rappel por mucho que estén a las malas "al final harán las paces, a lo mejor no es ahora mismo, pero un poquito más adelante, habrá una armonía entre las dos, seguro".

Siempre tan amable con los personajes públicos, le deseó "un embarazo feliz, un parto muy feliz" porque "es una niña que merece ser feliz y yo veo esa tirantez que he visto en televisión con su madre y eso se va a ablandar".

Además, tiene claro que la tonadillera "hará las paces con esa chica, porque es su hija, no la ha parido, pero es su hija, y al final, eso se va a ablandar, y habrá una relación, y con el bebé que venga, también, seguro".