Raquel Bollo hace balance de su relación tras anunciar su boda: "Son muchos años con sus idas y venidas"

MADRID, 29 Nov. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tras anunciar por redes sociales su compromiso matrimonial con Mariano Jorge tras ocho años de discreta relación, Raquel Bollo se dejaba ver este viernes ante las cámaras y explicaba cómo está llevando esta gran noticia.

"Estoy muy bien, de verdad, estoy muy bien", confesaba la colaboradora de televisión, que reconocía que "son muchos años" al lado de Mariano "con sus idas y venidas, como otras parejas, pero me da mucha estabilidad, mucha paz y todo al final lo que yo necesito y lo que me gusta de un hombre".

Feliz porque haya llegado este momento, Raquel desvelaba que "son 50 años" los que tienen y eso hace que tengan claro "lo que no quieres en tu vida, más que lo que quieres" y por eso han dado el paso de sellar su amor.

Además, confesaba que "me encantaría" que la persona que le lleve al altar sea su hijo Manuel, pero "también está mi padre vivo... entonces, para mí, la ilusión más grande es que sea mi padre". Él es una de las personas más importantes en su vida porque ha estado siempre que lo ha necesitado y, como ya ha dicho en multitud de entrevistas, el padre que nunca tuvieron sus hijos.

Por último, se le preguntaba por la entrevista que concedió Dulce en '¡De viernes!' hablando de Kiko Rivera y de Isa Pantoja y Raquel dejaba claro que "yo ya dije todo lo que tenía que decir" y no quiso dar ningún detalle más.

La colaboradora de televisión fue muy criticada la semana pasada por las declaraciones que hizo en su día hablando del suceso con la manguera ya que algunos piensan que negó la versión de Isa y ahora que Kiko ha reconocido que los hechos sucedieron como contó su hermana, tuvo que aclarar el fin de semana pasado en 'Fiesta' que ella solo habló de lo que le contaron.