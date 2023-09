Raquel Bollo lanza un dardo a Isa Pantoja ante su boda: "Me preocuparía más de que su familia esté con ella"

MADRID, 14 Sep. (CHANCE) -

Acompañada por su hija, Raquel Bollo ha reaparecido ante las cámaras en el desfile de Paloma Suárez para la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2023. Muy feliz por el momento personal que está viviendo, la diseñadora no ha dudado en confesar ante los micrófonos de la prensa todas las novedades de su día a día.

Como no podía ser de otra manera, la que fuera colaboradora de televisión nos ha confesado cómo ha sido su viaje a Nueva York: "He ido por trabajo, he aprendido mucho y la verdad que me ha ido genial". Eso sí, el viaje fue largo, pero no tuvo problema porque "teníamos escala en Roma y me fui a la Fontana di Trevi".

En cuanto a cómo se encuentran sus hijos, Raquel nos ha confesado que "Manuel está triunfando, con cinco millones de visitas en su single" y que su hija Alma ha retomado su día a día: "cada uno ha vuelto a su sitio".

Tras las críticas que recibió su hija por sus enfrentamientos en 'Supervivientes 2023', Raquel nos asegura que se queda con los buenos momentos que dio para el programa: "Está muy poco valorado el amor a la familia, la unión de hermanos... estamos hartos de ver familias que no se llevan, eso es lo que hay que valorar y gracias a Dios yo lo tengo".

Además, le preguntábamos a la diseñadora por la 'no invitación' de Isa Pantoja a su boda con Asraf Beno y Raquel se ha mostrado muy sincera: "Pero, ¿quién ha dicho que podría ir a la boda o que iría a la boda? se ha dado mucho bombo con la boda, cuando realmente nadie ha preguntado si quiero ir".

La empresaria ha dejado claro que el enlace "ni me va ni me viene", pero que "le deseo toda la felicidad del mundo porque se la merece, pero lo más importante es que tu familia esté contigo, lo principal es que su familia íntima esté con ella" y ha añadido: "Yo me preocuparía más de eso que de preguntarme a mí".

Por último, Raquel se enteraba por nosotros de que el padrino de la ceremonia será Jorge Javier Vázquez, a lo que nos ha respondido: "No tenía ni idea" y ha aprovechado para felicitarle "por su nuevo programa, me parece que es un programón, es un profesional como la copa de un pino y sobre todo me importa que esté bien de salud".

