Rocío Flores revela la razón de las lágrimas de Olga Moreno. ¿Ruptura con Agustín Etienne?

Rocío Flores acude a la fiesta de celebración del 72 cumpleaños de José Ortega Cano - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -

Presumiendo de la maravillosa relación que tiene con José Ortega Cano, "que es parte de mi familia, mi abuelo, y lo amo con todo mi corazón", Rocío Flores ha viajado de Málaga a Madrid para asistir a la fiesta con la que el torero ha celebrado este lunes su 72 cumpleaños rodeado de sus tres hijos -Gloria Camila, José Fernando y José María-, su hermana Mari Carmen Ortega, su cuñada Rosa Benito, su sobrina Chayo Mohedano, o amigos como Colate Vallejo-Nágera, el torero Uceda Leal, o Marilí Coll.

"Es un honor estar aquí, La verdad que hacía un montón de años que no venía a Madrid justamente a celebrar su cumpleaños con él, y creo que al final va pasando el tiempo, él también se va haciendo más mayor... Vosotros lo veis fuera de casa, pero si lo vieses dentro fliparíais en colores. Le encanta viajar, mover... Le encanta todo, o sea, tiene una vida súper activa... La verdad, yo le admiro" ha expresado emocionada en un día muy especial en el que, como no podía ser de otro modo, se ha tenido recordado "con más intensidad todavía porque la tenemos presente todos los días" a Rocío Jurado.

"Se dice rápido pero han pasado 20 años y ya no es que yo la recuerde, sino que a nivel social es una persona que yo creo que nunca se va a olvidar y que además se mantiene viva continuamente, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que me siento muy orgullosa de la familia de la que vengo, de ser la nieta de quien soy, tanto como de mi abuela, como de mi abuelo Pedro, o sea que no te puedo decir otra cosa que siento orgullo y admiración por ellos dos" ha confesado, revelando que aunque durante mucho tiempo fue incapaz de escuchar las canciones de 'La más grande' por los recuerdos que le traían, ahora son las que más suenan en su casa.

Si su abuela hubiese visto alguna de las cosas que han pasado en su familia -haciendo referencia a la ruptura total de Rocío Carrasco no solo con sus hijos, sino también con sus hermanos y con el clan Mohedano al completo- Rocío está convencida de que "la pobre mía si levantase la cabeza se volvía a caer otra vez para atrás. Pero bueno, ya está, cosas de la vida".

"Yo ya he dicho que estando ella nada hubiese pasado" confiesa, convencida de que la cantante no solo la apoyaría en todo sino que "también estaría diciéndome las cosas que obviamente hago mal, porque soy humana y me equivoco todos los días de mi vida. Y si ella tenía algo era justamente eso. Tanto lo bueno como también lo malo. Entonces, para mí, ese tipo de personas son las que quiero en mi entorno".

Estas Navidades, como nos ha contado, las pasará en Málaga con su familia: "Me gusta mucho la Navidad aunque me pesa un poquito porque al final la mesa se va quedando un poco más vacía cada vez, pero lo que es la fecha en general, sobre todo también tengo dos hermanos y ese espíritu se tiene que mantener vivo". "Justo el otro día mis dos hermanos, mi padre y yo, montamos el árbol de Navidad en casa de mi padre, y hablábamos justamente del momento tan bonito que vivimos, y es que sinceramente yo me quedo con eso. O sea, poder tener ese momento con mi padre y con mis hermanos, pues para mí, sinceramente, es lo mejor" afirma.

Y aunque hace ya casi 4 años que se separó de Antonio David, Rocío sigue teniendo un gran cariño por Olga Moreno, a la que no ha dudado en apoyar públicamente ante los rumores de crisis con Agustín Etienne después de romper a llorar hace unos días en 'El tiempo justo'. "Olga forma parte de mi vida, es la madre de mi hermana, es una de las personas más importantes que he tenido en mi vida, también es una persona que me ha criado y siempre lo va a seguir siendo" asegura, revelando que ha hablado con ella y "es comprensible" que se rompiese en directo "porque ella tenía locura con su madre y al final hace muy poco tiempo, y el hecho de ser otra Navidad que no está con su mamá..."

"Pues mira, si te soy sincera es que ni le pregunté por eso, porque como no vi el programa tampoco supe el contexto que se estaba diciendo del por qué ella estaba llorando. Le pregunté cómo se encontraba, qué le pasaba, y me dio sus motivos y yo ahí ya sabéis que ya no me meto" ha respondido tajante cuando le hemos preguntado si Olga ha roto con el representante.

Por último, y tras expresar su sorpresa porque su tío Amador Mohedano haya confesado que está triste porque va a pasar solo las Navidades -"mañana le voy a llamar" ha comentado-, Rocío ha dejado claro que ya no tiene esperanzas de que haya un acercamiento con su madre: "No creo. Sinceramente no te voy a mentir, no lo creo. Cada uno está donde quiere estar. Y yo en este caso estoy con quien quiero estar".