Sofía Cristo del infierno que vivió con su hermano: "Con lo poco que he dicho, se ha dado a entender"

MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -

En medio del constante tira y afloja que viven su madre, Bárbara Rey y su hermano, Ángel Cristo, Sofía Cristo prefiere seguir manteniéndose al margen a pesar de ser una de las principales perejudicadas de este enfrentamiento familiar que tanto daño les está haciendo. "Ya me conocéis como soy yo, ya sabéis cuál es mi camino, y a donde me dirijo, a hacer mi carrera bien, trabajar, respetar a mi familia, que es mi madre y seguir mi camino" dejaba muy claro la Dj asegurando que no será ella la que eche más leña al fuego en esta complicada situación.

A pesar de esto, Sofía sí que confirmaba muchas de las informaciones que se han dado sobre lo complicada que fue para ella su infancia y su adolescencia en en muchas ocasiones por culpa de su hermano: "Yo creo que ya con lo poco que he dicho se ha dado a entender y no hace falta ni siquiera aclarar más, lo que quiero es que mi madre haga lo que a mi madre le haga bien y ya está".

Apoyando a su madre en todo momento y desvinculándose de su hermano, Sofía tiene muy claro cuál es su deseo para el próximo 2025 en el que espera que espera que la paz y la tranquilidad vuelvan a su familia. "Que mi madre esté en paz, yo también, estar tranquilas, que se haga justicia, que la gente no sea tan mala con ella, que sean empáticos, que haya humanidad, que haya menos maldad en redes sociales y en la televisión, que no se crean con la legitimidad de juzgar a la gente, cada uno ha vivido su vida y ha podido cometer errores, por supuesto, hay que saborear cada día, yo que vengo del infierno, las injusticias no me gustan, que seamos todos más empático y que haya menos odio" sentenciaba la Dj demostrando lo duros que están siendo para ellas estos meses en los que su madre ha ocupado mucho de los titulares de la crónica social de nuestro país.