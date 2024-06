Sofía Cristo quita hierro a las últimas informaciones sobre su estado anímico y asegura que está "súper bien"

MADRID, 1 Jun. (CHANCE) -

Todas las miradas apuntan ahora a Sofía Cristo después de que su madre desvelase que la que le preocupa realmente en estos momentos es su hija porque le ha pasado factura toda la polémica familias que ha trascendido a la esfera pública tras el testimonio en televisión de Ángel Cristo Jr.

La postura que ha tenido la dj desde que su hermano hablase de ella y de su madre en '¡De viernes!' y posteriormente en 'Supervivientes 2024' ha sido la misma: desearle todo lo mejor tanto a él como a su pareja Ana Herminia y guardar silencio ante todo.

Parece que esto le ha sobrepasado a Sofía y aunque esta misma semana nos confesaba que estaba "súper bien, muy muy bien", su madre sí que ha hablado para los medios mostrando su preocupación por el estado en el que se encuentra.

Lo que sí que nos aseguró es que se han sobrepasado los límites al ver a su hermano lucir la cinta roja y ensalzar la figura de su padre públicamente: "Sí, pero ya está todo aclarado", pero no entraba en más detalles.

Por último, se le preguntaba también si está disgustada ante la nueva provocación de Ángel Cristo Jr a toda la familia y, de manera rotunda, contestaba: "No, no estoy disgustada, estoy estupendamente. Yo creo que he aclarado lo que tenía que aclarar y ya está".

