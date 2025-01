Sofía Cristo sorprende con unas inesperadas declaraciones sobre la paz con su hermano Ángel

MADRID, 24 Ene. (CHANCE) -

Sofía Cristo continúa con su vida al margen de la guerra mediática que mantienen su madre, Bárbara Rey, y su hermano Ángel Cristo Jr, en el plató de 'De Viernes', donde semana tras semana se sienta alguno de los dos para hacer duros reproches al otro.

La última, la vedette, que no ha dudado en defender a su hija de las acusaciones del marido de Ana Herminia -que aseguró que la única "violenta" que tenía la "mano larga" en su casa era su hermana- arremetiendo duramente contra él: "Hay una cosa que voy a dejar muy clara. Mi hija no es violenta, no es agresiva, nunca ha tenido ninguna denuncia por ir conduciendo bebida ni drogada ni le han quitado el carnet de conducir. Nunca le han puesto una denuncia por malos tratos aunque haya sido sobreseída. A mi hija nunca se le ha condenado por agredir a un policía. Por lo tanto, no la puede poner de agresiva. Cuando mi hija tenga una condena como la que ha tenido mi hijo, entonces hablaremos” sentenciaba.

Sin nada que decir sobre esta defensa incondicional por parte de su madre, Sofía ha reaparecido en la fiesta organizada por el diseñador Eduardo Navarrete, "Torrevieja se vive" para promocionar la localidad alicantina en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, que se está celebrando en Madrid desde este miércoles.

Un evento al que ha puesto música, en el que ha derrochado complicidad con su novia Sandra-Ly Flor, y en el que además de reencontrarse con una de las archienemigas de su madre, Jenny Llada -algo que ha dejado claro que no le importa en absoluto- ha confesado que su reconciliación con su hermano Ángel, aunque le gustaría que la paz llegase a su familia de una vez, es imposible.

"Estoy muy bien, estoy tranquila, estoy feliz, contenta y centrada en la música" ha asegurado, evitando pronunciarse sobre la defensa que Bárbara ha hecho sobre ella arremetiendo duramente contra su hijo. Esquivando las preguntas sobre su familia, Sofía sí nos ha contado cómo consigue que las polémicas que la rodean no le afecten en sus apariciones públicas: "Tengo una base sólida de lo que es mi vida. Tengo el foco súper puesto en mi camino, que es mi trayectoria profesional, una familia que quiero y adoro, que es mi madre y los amigos que yo he elegido y mi pareja, que es el soporte, la persona que me coge de la mano cada día y me apoya en todo. Y mi gata, porque Adelita, en paz descanse, se ha marchado ya. Ahí está, seguramente viéndonos. Y, bueno, tengo un equipo también de trabajo maravilloso y es como yo, pues consigo cada día crecer un poquito más y avanzar" ha explicado, dejando claro que no considera a Ángel parte de su familia.

Y aunque en el último año ha tenido que escuchas cosas muy duras sobre su madre, asegura que por el momento no se ha planteado sentarse en un plató de televisión a responder a su hermano. "Por mi experiencia nunca digas nunca porque por el camino te puede dar sed, ¿no? De este agua, no beberé. Pero a día de hoy yo estoy muy centrada en lo que es mi vida y no tengo tiempo para la destrucción, sino para el amor" sentencia.

Silencio absoluto sobre el polémico paso de Ana Herminia por 'GH Dúo', aunque no ha tenido problema en pronunciarse con naturalidad sobre Jenny Llada al enterarse de que estaba en la misma fiesta que ella. "¡Qué maravilla! No me apetece verla, pero si me saluda yo tengo... Me han educado muy bien. Está todo bien así" ha asegurado.

Por último, y a pesar de que ha repetido por activa y por pasiva que no quiere hablar sobre Ángel, Sofía ha confesado que no cree en las segundas oportunidades, cerrando así la puerta a perdonar a su hermano en algún momento: "Pensando en el amor, cuando rompes con una pareja pues ya está. Yo soy muy radical, muy radical. Debe ser también el tratamiento que hice, que es un tratamiento muy duro, que te enseña mucho a marcar límites. Entonces, a lo largo de estos últimos casi doce años, pues he aprendido mucho a marcar límites. Me he equivocado a veces, pero ahora ya en este doce año, doceavo, ya sí que tengo las cosas más claras y cada día marco más los límites. Cuando algo se acaba, ya" zanja.

Sin embargo, sí admite que sin entrar en un posible perdón, sí le gustaría que se acabase la guerra familiar que mantienen su madre y ella contra su hermano desde hace más de un año. "Por Dios, ojalá, ojalá. No hay que firmar. No hay que firmar, claro. Sí, sí. ¿Os vale esto, ya?" ha concluido. ¡Dale al play y no te lo pierdas!