Sofía Suescun y Kiko Jiménez responden a Maite Galdeano: medidas legales y un "plan perfecto" en redes

MADRID, 18 Ago. (CHANCE) -

La tensión familiar entre Sofía Suescun, Kiko Jiménez y Maite Galdeano sigue aumendo. Tras las súplicas desesperadas de Maite en televisión, Sofía ha respondido mostrando su felicidad en redes sociales, mientras Kiko ha acudido al programa 'Fiesta' para aclarar la situación, revelando que su suegra no se ha comunicado con su hija, ni siquiera a través de intermediarios.

Además, ha anunciado que ha tomado medidas legales contra Maite debido a las amenazas y acusaciones recibidas por parte de su suegra en redes sociales. "He tomado medidas por amenazas graves que ha hecho hacia mí. También por acusaciones que he recibido de ella en redes. Lo he puesto en manos de la justicia", declaró Kiko, quien afirmó que Sofía respeta su decisión.

A pesar del difícil momento, el joven asegura sentirse más tranquilo, aunque confirma que no ha habido ningún intento de reconciliación por parte de Maite. Sin embargo, el ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' dejó la puerta abierta a un cambio, siempre y cuando su suegra reciba ayuda. "No ha contactado con Sofía, ni a través de terceros. No se trata de ponerse en contacto para pedir perdón, es una situación que lleva repitiéndose muchos años atrás. Como bien dijo Sofía en el comunicado, esto se trata de ceder para recibir una ayuda y, cuando se dé ese paso, ya todo puede cambiar", concluyó Kiko.

Tras estas declaraciones, Sofía Suescun publicó en sus redes sociales una foto en la que se la veía disfrutando de una noche tranquila en casa junto a Kiko, viendo Netflix, con el mensaje: "Plan perfecto". Estas imágenes han sido interpretadas por muchos como una respuesta indirecta a su madre, en lo que parece un nuevo episodio de la guerra familiar que mantiene con Maite Galdeano.