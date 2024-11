Sonia Ferrer recalca su postura respecto a Escassi: "Yo me pensaría muy mucho tenerle como enemigo"

MADRID, 23 Nov. (CHANCE) -

Álvaro Muñoz Escassi nunca estuvo tantos meses en la palestra mediática como en el último año. Primero fue su ruptura sentimental con María José Suárez por su presunta infidelidad, luego su romance fugaz con Hiba Abouk y ahora su 'amistad especial' con Sheila Casas.

Sin embargo, una de sus exparejas ya ha dejado claro que no quiere saber nada de él ni de las polémicas que protagonice... eso es lo que aseguró Sonia Ferrer cuando saltó la presunta infidelidad a la modelo.

La comunicado ha hablado con la prensa y ha recalcado las palabras que tuvo para él: "No, hay gente a la que uno prefiere no tener como enemigo y eso lo dije y lo dije en su momento y lo mantengo".

Además, Sonia ha confesado que "no quiero volver atrás, ni quiero contar mi historia, ni mi vida, ni mi pasado, ni lo que viví o dejé de vivir" y volvía a recalcar que "yo me pensaría muy mucho en tener a Álvaro Muñoz Escassi como enemigo" porque "yo no lo tendría, yo no iría por la tele a declarar una guerra".

En cuanto a la situación sentimental actual del jinete, la colaboradora de televisión desveló que no sabe con quién está y explicó que "estoy bastante alejada ya de todo esto, entiendo que me preguntéis, pero es que ya no sé".

Eso sí, aclaró que "no le deseo mal, yo estuve un tiempo con Álvaro y yo espero que le vaya muy bien, de verdad, pero es que también a María José, la conozco y también le deseé en su momento que le fuese muy bien".