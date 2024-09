Tamara Falcó revela sus planes de maternidad: "Me estoy cuidando y viendo una forma más holística de hacer las cosas"

MADRID, 10 Sep. (CHANCE) -

Siendo una de las imágenes más importantes de la firma, Tamara Falcó no podía faltar al 50 aniversario de Pedro del Hierro. Después de pasar unos meses alejada del foco mediático, disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a su marido, Íñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler ha vuelto a pisar una alfombra roja y nos ha desvelado todos los detalles sobre su deseo de ser madre y cómo está preparando su cuerpo para un posible embarazo.

La marquesa de Griñón ha confesado sin tapujos que está siguiendo un programa especializado en fertilidad llamado 'Fertilitas', aunque este verano ha decidido tomarse un tiempo para abordar el proceso de manera más tranquila: "La verdad es que todos los temas de fertilidad son muy exhaustivos, sobre todo para la mujer. Ahora me estoy tomando un tiempito y viendo una forma más holística de hacer las cosas. Hay teorías que dicen que cuando te relajas, es cuando viene, así que me estoy cuidando, haciendo deporte y cuidando mi microbiota".

Además, la hija de Carlos Falcó ha asegurado que no le incomoda hablar del tema: "Nunca me he agobiado cuando me preguntan. Al final, es totalmente normal, es como el siguiente paso dentro de una pareja. No tengo ningún problema en contarlo, aunque sí que me molestaba un poco cuando decían que parecía que estaba embarazada, y yo en realidad estaba haciendo dieta".

Sobre los rumores de que su madre, Isabel Preysler, haya encontrado un nuevo amor, la socialité se muestra sorprendida: "Preguntadle a ella, porque a mí, por lo menos, no me ha dicho nada".

En cuanto a su primer año de matrimonio con Íñigo Onieva, Tamara hace balance de lo que ha aprendido: "El matrimonio parece parecido al noviazgo, pero cambia bastante la dinámica. Ya no hay tanta vuelta atrás como cuando eres novio. Hemos aprendido mucho de la convivencia. Aunque no se ha dado lo de tener hijos, como pareja hemos crecido mucho juntos, así que hago un balance positivo".

Sin embargo, reconoce que no todo es perfecto en su relación: "Por supuesto que tenemos discusiones. Dentro de un matrimonio es imposible no tenerlas, es una convivencia. A veces no te apetece hablar con nadie y tienes a otra persona allí, con sus llamadas, sus cosas... Claro que hay momentos en los que digo... pero también hay momentos en los que yo le saco de sus casillas. Es un equilibrio".

La marquesa también ha hablado de la reciente pérdida de Caritina Goyanes, una figura querida en su círculo social: "Caritina era un poquito mayor que yo, pero quiero mucho a su familia. Ha sido tristísimo y nos ha pillado desprevenidos. Lo bueno es que los que tenemos fe sabemos que esto no se acaba aquí, pero es un tramo muy duro, sobre todo para los que se quedan".

Por último, la nueva jurado de Got Talent ha compartido algunos detalles sobre su participación en el concurso y ha revelado sus gustos musicales, sorprendiendo con una mezcla variada: "Escucho bastante música religiosa, pero moderna, sobre todo a Hakuna. También escucho reggaetón, indie, pero intento evitar la música que me estresa o altera demasiado".